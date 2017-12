Manchester City vs. Tottenham : se enfrentarán este sábado en el Etihad Stadium por la fecha 18 de la Premier League. Los 'citizens', que entre semana lograron su decimoquinta victoria consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés, reciben a unos 'Spurs' que saben que cualquier otro resultado que no sea llevarse los tres puntos los apeará definitivamente de la lucha por el título. El partido será transmitido en Latinoamérica por la señal de DirecTV Sports.

"Son un gran equipo. No importa en qué puesto están ahora; para mí siguen siendo 'top'. Los resultados son los resultados, pero me fijo en lo que hacen, no en su puesto en la tabla. Tenemos mucho respeto por ellos", aseguró Pep Guardiola en la previa del encuentro.

Manchester City vs. Tottenham: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 12:30 p.m. Colombia 12:30 p.m. México 11:30 a.m. Argentina 2:30 p.m. Chile 2:30 p.m. Estados Unidos (Florida) 12:30 p.m. España 6:30 p.m.

Para el duelo entre Manchester City y Tottenham son bajas John Stones y Benjamin Mendy, además del capitán, Vincent Kompany, que vuelve a tener molestias. Aunque Pep recupera a Leroy Sané y a Kyle Walker, quienes descansaron ante Swansea.



En los londinenses, volverán al 'once' Dele Alli y Mousa Dembélé (descansaron en la victoria sobre Brighton). No obstante, estará ausente el colombiano Davinson Sánchez, que cumplirá el tercer y último partido de sanción tras su expulsión ante Watford.

"Vamos a jugar ante Manchester City pensando que podemos ganar. Es un gran desafío, nos enfrentamos al mejor equipo de Inglaterra y uno de los mejores de Europa. Me encanta jugar contra los mejores, y Pep y el City lo son", expresó Mauricio Pochettino, quien solo ha ganado a Guardiola en dos de sus 11 enfrentamientos

Manchester City vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Mangala, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Gabriel Jesus y Sané.



Tottenham: Lloris; Trippier, Dier, Vertonghen, Davies; Dembele, Winks, Eriksen, Alli; Son y Kane.

Fuente (EFE)