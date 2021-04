Manchester United cuenta con tres de los diez arqueros mejores pagados en la Premier League. Un lujo que estaría por acabarse al final de temporada, ya que Sergio Romero y David de Gea saldrían del equipo de los ‘Diablos Rojos’ para buscar ser titulares fuera de Old Trafford.

El caso del argentino se dará tras el vencimiento de su contrato. Sin embargo, la situación del español es distinta, ya que aún mantiene vínculo con el United hasta mediados de 2024.

A pesar de haber sido titular en la mayoría de encuentros de la temporada 20-21, De Gea estaría incomodo por haber sido relegado en los últimos partidos por Dean Henderson, y esto precipitaría su salida. Así lo dio a conocer su excompañero de equipo Rio Ferdinand.

“Si Dean Henderson termina esta temporada como el número uno, entonces David de Gea hará todo lo posible para salir de este club de fútbol, estoy seguro”, dijo a BT Sport.

“Le encanta en Man Utd, vive y respira este club de fútbol, lo ha hecho desde que está aquí. Pero no lo veo quedarse aquí y decir, ‘bien, Dean Henderson tiene la camiseta, me voy a sentar y esperar’. No hay posibilidad, no lo veo, él se querrá ir”, acotó.

Ante este escenario, hay algunos posibles destinos para el internacional con la selección de España. Entre los cuales destacan grandes de Europa como Real Madrid, AC Milán y PSG.

El cuadro madrileño estuvo a punto de ficharlo en 2015 y es bien sabido que Zidane no confía al 100% en Thibaut Courtois. Por su parte, los ‘rossoneros’ lo tienen como el plan A en caso Gianluigi Donnarumma abandoné el club en el próximo verano. Asimismo, hace unas semanas se dio a conocer que Mauricio Pochettino quiere llevar al ibérico a Francia, donde sería uno de los pocos lugares que podrían asumir su alto salario.





