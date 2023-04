Si bien la temporada aún no termina, Ángel Di María viene mostrando un buen nivel en la Juventus, elenco que marcha en la tercera posición de la Serie A. El atacante argentino se ha convertido en una referencia de la escuadra italiana y todo parece indicar que renovará por una campaña más con la ‘Vecchia Signora’. Sin embargo, tal parece que esta no es la única oferta que tiene sobre la mesa, ya que Rosario Central, club con el que debutó profesionalmente, anhela su regreso con una atractiva propuesta.

“Ángel es un referente para nuestro club y un ejemplo en el deporte. Las puertas están abiertas para cuando decida volver”, mencionó Federico Lussenhof, director deportivo de los ‘Canallas’, en una entrevista con el portal ‘SportItalia’.

Ángel Di María también reveló que le gustaría retirarse en Rosario Central, pero aún no puso fecha. “¿Renovar?Estamos hablando sobre ello con la Juventus. Estoy feliz aquí, siento el afecto de la gente y ellos me lo están mostrando. Ellos son felices y yo soy feliz, eso es lo importante”, aseguró el atacante en principios de marzo.

Cabe resaltar que el contrato del ‘Fideo’ expira en junio de 2023 y aún no ha renovado. Eso sí, diferentes medios de Italia aseguran que las conversaciones entre el entorno del jugador y el club italiano están en marcha, por lo que en las próximas semanas aparecerán nuevas noticias.

El deseo de disputar otra Copa América

Otro de los deseos de Ángel Di María es disputar la próxima Copa América. Hace unos meses, en enero, confirmó en una entrevista con TyC Sports que espera llegar al certamen del 2024. “Estos ‘guachos’ me llenaron la cabeza, quieren que siga... Después de ganar el Mundial era obvio que quería estar un poco más. Por todo esto que se está viviendo ahora. Dejarlo ahora es cortarme esa alegría de poder disfrutar con la gente, vivir lo que se está viviendo. Todavía me siento bien, siempre fui honesto con eso y cuando me de cuenta de que no va daré el paso al costado. Intentaré ver si puedo llegar a la Copa América siguiente”, acotó.

Poco después de estas últimas declaraciones, explicó las razones de continuar un año más en Europa. El ‘Fideo’ reveló que para estar en el torneo de los Estados Unidos el año que viene, deberá quedarse en Europa, ya que Lionel Scalini si no te ve “bien en el momento no te llama”.





