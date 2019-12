Lo del Manchester United no se termina de entender del todo. El equipo de Old Trafford ha logrado firmar grandes encuentros, como la victoria a domicilio frente al Manchester City, pero ha dejado puntos de manera increíble como el del último fin de semana ante el colero Watford (derrota por 2 a 0). Esta irregularidad mantiene al técnico Ole Gunnar Solskjaer en la cuerda floja y desde Inglaterra no descartan que pueda salir, incluso, ahora en mitad de temporada.

En esa línea, ya hay varios técnicos que aparecen en carpeta en las oficinas de Old Trafford para reemplazar al noruego, pero es Mauricio Pochettino, especialmente, el que suena con más fuerza. El argentino salió del Tottenham hace poco y aún sigue sin equipo.

Además, el interés del United por Pochettino no es reciente, pues ya había estado en lista cuando Mourinho salió de los ‘Diablos Rojos’, aunque finalmente Solskjaer terminó por quedarse en el cargo.

También suena en el otro Manchester

Pero el United no sería el único equipo de la Premier Legue que estaría tras los pasos del entrenador. Según ‘The Sun’, el propio Manchester City habría iniciado conversaciones con Pochettino, en caso Guardiola no renueve su contrato que acaba en el 2021.

De hecho, de acuerdo siempre al citado medio, el argentino rechazó la posibilidad de irse al Real Madrid porque quiere seguir en el fútbol inglés, donde cuenta con el aval de haber llevado a los ‘Spurs’ a la final de la edición anterior de la Champions League.

