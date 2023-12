¡Partidazo en Old Trafford! Manchester United vs. Chelsea se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 6 de diciembre por fecha 15 de la Premier League. El partido está programado para las 3:15 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus y DSports (DIRECTV). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

El golazo de Garnacho a Everton por la Premier League. (Video: Manchester United)





Manchester United vs. Chelsea: posibles alineaciones

Manchester United: Onana; Dalot, Lindelof, Maguire, Reguilón; Amrabat, McTominay, Garnacho, Fernandes; Martial; Rashford.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Disasi, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Mudryk; Cole Palmer, Raheem Sterling, Nicolas Jackson.