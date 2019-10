"No estamos jugando a baloncesto": Klopp se queja del VAR y Solskjaer le responde

Liverpool se dejó los primeros puntos de la temporada (1-1) en Old Trafford ante el Manchester United , este domingo en la novena jornada de la Premie League. Marcus Rashford adelantó a los locales en el minuto 36 y otro internacional inglés, Adam Lallana, que entró en la segunda parte, igualó en el 85 para el campeón de Europa.

Tras una contra conducida con potencia por Daniel James, el internacional inglés fintó ante el camerunés Joel Matip para ganarle la espalda y rematar a placer.



El gol fue validado por el VAR, al que el árbitro recurrió por una posible falta al inicio de la jugada.



" Ellos marcaron un gol que muestra todos los problemas del VAR. El árbitro dejó seguir la jugada porque estoy seguro que pensó que había VAR. Para mí fue una falta clara", se quejó el entrenador alemán del Liverpool Jürgen Klopp.



" Hubo un claro contacto y Divock Origi va al suelo, pero ellos continuaron y contraatacaron", insistió.

El 'Asesino' le responde

Pero Ole Gunnar Solskjaer no se quedó tranquilo, y en la conferencia de prensa post partido, y tras ser consultado por lo que dijo Klopp, el técnico de los 'Diablos Rojos', contestó:



"Para nada era falta. Para nada. No estamos jugando baloncesto. Lindelöf le toca, pero no es suficiente. No creo que sea falta", afirmó.



► El ‘Día D’ de Zidane: si no gana contra el Galatasaray, asoma Mourinho en el Bernabéu



► Más problemas para el Madrid: aparece otra 'novia' para Eriksen y amenaza con ficharlo a costo cero



► De rechazar al Barcelona a vivir un calvario en Juventus: vuelven a pegarle a Matthijs de Ligt



► Noticia del día en Francia: Cavani aceptó fichar por el Atlético de Madrid y dejará el PSG