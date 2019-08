Sigue EN DIRECTO Manchester United vs. Southampton vía ESPN 2: duelo de la fecha 4 Premier League 2019 

Manchester United y Southampton chocan EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: sigue desde el St. Mary's Stadium MINUTO A MINUTO el duelo de la fecha 4 de la Premier League 2019. Los Diablos Rojos buscarán recuperar el camino del triunfo tras el empate con sabor a derrota del penúltimo encuentro ante el Wolves y una derrota dolorosa en el último minuto ante Crystal Palace. Sigue las principales incidencias del encuentro en Depor.com

El duelo entre Manchester United y Southampton será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Manchester United y Southampton.

El último duelo del United fue ante el Crystal Palace donde un triunfo en el último minuto del encuentro lo dejó sin puntos y con apenas tres unidades en esta Premier League 2019, donde apuntan a ser protagonistas, pero se han quedado en el sexto lugar.

Manchester United vs. Southampton: horarios del partido

Perú 6:30 a.m.

Ecuador 6:30 a.m.

Colombia 6:30 a.m.

México 6:30 a.m.

Bolivia 7:30 a.m.

Paraguay 7:30 a.m.

Chile 7:30 a.m.

Venezuela 7:30 a.m.

Argentina 8:30 a.m.

Uruguay 8:30 a.m.

Brasil 8:30 a.m.

España 1:30 p.m.



Manchester United tuvo un arranque prometedor en la Premier League: golearon 4-0 a Chelsea en casa. Luego, los ‘Diablos rojos’ no pasaron del empate contra Wolverhampton y una caída en Old Trafford ante Crystal Palace.

Los ‘Red devils’ necesitan con urgencia sumar tres puntos, después de los resultados obtenidos en las dos pasadas jornadas del torneo. El equipo comandado por Ole Gunnar Solskjaer visitará la casa de los ‘Saints’ este sábado 31 de agosto.

“ Las porterías en blanco son siempre la base sobre la cual construir y comenzamos bien contra Chelsea, pero sabemos que los dos goles concedidos contra Palace deberían haberse evitado”, aseguró el estratega noruego sobre lo que debe mejorar.

Los ‘Red devils’ tendrán una tarea complicada por la cantidad de bajas en la plantilla: Luke Shaw, Anthony Martial, Diogo Dalot, Eric Bailly y Timothy Fosu-Mensah. Mientras que Alexis Sánchez y Chris Smalling partieron al Inter y Roma, respectivamente.

Por su lado, Southampton irá por la segunda victoria de la temporada en Premier League. Los ‘Saints’ vencieron por 2-0 a Brighton el pasado fin de semana, luego de caer frente a Burnley y Liverpool.

El ‘Soton’ también tiene bajas por lesión: Nathan Redmond se lastimó jugador la Copa de la Liga. Moussa Dejenpo y Michael Obafemi también están con problemas físicos. Pero, Ryan Bertrand podría iniciar este compromiso.

Manchester United vs. Southampton: posibles alineaciones

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young, Pereira, McTominay, James, Pogba, Lingard, Rashford.



Southampton: Gunn; Bednarek, Vestergaard, Danso, Valery, Romeu, Bertrand, Ward-Prowse, Hojbjerg, Adams, Ings.



Manchester United vs. Southampton se miden por la jornada 4 de la Premier League. (Foto: Reuters) Manchester United vs. Southampton se miden por la jornada 4 de la Premier League. (Foto: Reuters)

