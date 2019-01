No le cree nada: Lampard cuestionó la explicación que dio Bielsa sobre acusación de espionaje

Le cuestionó todo. Frank Lampard había sido el que denunció el espionaje por parte del Leeds United de Marcelo Bielsa y al exjugador inglés no le alcanzó la explicación que ofreció el 'Loco' en conferencia de prensa. El técnico del Derby County cuestionó la larga charla que ofreció el técnico argentino.

"Dio una impresión de sí mismo que no he visto ni en Guardiola, ni en Klopp, ni en Pochettino. Ellos lo hacen (la planificación) pero en privado, no lo hacen para el público. Es bastante simple. Es una manera de abrirles los ojos a los fans porque la mayoría hace esas cosas a puertas cerradas", enfatizó el excapitán de la selección inglesa.



Bielsa reconoció el miércoles que había espiado a todos los equipos de la Championship League, segunda división del fútbol inglés, y aseguró que no lo hizo con mala intención. Aunque para Lampard no necesariamente fue así.



"No sorprenderá a nadie del fútbol; eso va con el puesto de entrenador. No obstante genera sorpresa y es increíble que el cuerpo técnico del Leeds haya espiado a todos sus rivales", apuntó el inglés.