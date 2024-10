La selección de Uruguay atraviesa uno de los momentos más delicados de su presente en las Eliminatorias Mundial 2026. Pese a estar en zona de clasificación (tercero con 15 puntos), la reciente derrota por 1-0 ante Perú en Lima ha encendido todas las alarmas en Montevideo. El golpe anímico que significó caer ante un rival que llegaba en una situación complicada ha tambaleado los cimientos de la Celeste, no solo por el resultado en sí, sino también por el ambiente hostil que reina dentro del vestuario. Y es que la relación cada vez más tensa entre Marcelo Bielsa y varios referentes del plantel ha provocado una creciente discusión en el país oriental sobre la continuidad del DT argentino. En la prensa y entre los hinchas ya se habla abiertamente de la posibilidad de su destitución, especialmente si no consigue la victoria en su próximo compromiso ante Ecuador.

Las recientes declaraciones de Luis Suárez, uno de los máximos referentes de la selección uruguaya en los últimos años, han encendido la mecha de una crisis interna que ya venía gestándose desde tiempo atrás. En una entrevista, el delantero del Inter Miami acusó a Marcelo Bielsa de maltratar a jugadores y trabajadores de la selección, algo que ha generado un ambiente de tensión en el vestuario en la actualidad.

La próxima fecha de las Eliminatorias podría ser decisiva para el futuro de Bielsa al frente de Uruguay. El partido ante Ecuador, que se jugará en Montevideo, se ha convertido en un auténtico ultimátum para el técnico argentino. Una derrota o incluso un empate podrían significar el fin de su ciclo al mando de la Celeste.

Aunque el ‘Loco’ ha demostrado su capacidad en equipos de elite y selecciones nacionales, su relación con los jugadores uruguayos y la presión mediática han hecho que su situación sea cada vez más insostenible. Si bien despedirlo parece ser una solución que muchos exigen, el problema financiero que eso conllevaría para la AUF complica aún más el panorama.





El costo de despedir al ‘Loco’: un problema económico para la AUF





Uno de los mayores obstáculos para la destitución de Bielsa no es únicamente la falta de resultados, sino el elevado costo que supondría prescindir de sus servicios antes de tiempo. Según el portal Referí, el contrato de Marcelo Bielsa con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo convierte en el entrenador mejor pagado de las Eliminatorias sudamericanas, con un salario anual de 4 millones de dólares.

Su vínculo con la selección estaba pensado para abarcar todo el proceso clasificatorio hacia el Mundial 2026, así como el torneo en sí, lo que significa que, en caso de ser despedido ahora, Uruguay tendría que desembolsar casi 12 millones de dólares como indemnización.

Esta cifra representa una carga significativa para las arcas de la AUF, especialmente en un contexto donde los ingresos del fútbol sudamericano no son comparables a los de otras federaciones más poderosas. Despedir a Bielsa no solo sería una decisión deportiva, sino también un golpe económico que la AUF debe evaluar con mucho cuidado. Aunque el técnico argentino no ha estado a la altura de las expectativas, su salida anticipada podría generar más problemas que soluciones.

Marcelo Bielsa llegó a la selección uruguaya en mayo de 2023. (Foto: Agencias)

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Ecuador?





Las selecciones de Uruguay y Ecuador se medirán el martes 15 de octubre por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. Este encuentro comenzará a las 6:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia y Venezuela iniciará a las 7:30 p.m. Una hora más tarde, a las 8:30 p.m., se dará inicio en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. En México, el choque comenzará a las 5:30 p.m.





¿En qué canales TV ver Uruguay vs. Ecuador?





El choque entre Uruguay y Ecuador promete ser un enfrentamiento muy intenso. Si deseas ver este partido, aquí te indicamos la guía de canales. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y su señal de streaming Movistar Play, disponible en Movistar TV. En Uruguay, el encuentro se podrá seguir a través de AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel. Por su parte, en Ecuador se podrá disfrutar por El Canal del Fútbol.





