Uruguay perdió por 1-0 ante Perú en el Estadio Nacional de Lima y sufrió su segunda derrota en las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Todo esto sucedió en medio de la polémica que desató Luis Suárez al hablar sobre el trato del estratega Marcelo Bielsa. Por tal motivo, luego del compromiso ante la Bicolor, el volante ‘charrúa’ Nicolás Fonseca fue consultado por una posible ‘camita’ al guía argentino. El jugador de River Plate, quien disputó los noventa minutos en el coloso de José Díaz, aseguró que es ridículo pensar en eso.

Para enfrentar a Perú, el técnico argentino sorprendió con el esquema táctico elegido y con la inclusión de algunos nombres, lo que generó críticas desde el país uruguayo. Como era de esperarse, luego de la derrota solo se hablaba de una posible ‘camita’. Durante su paso por la zona mixta, Fonseca aseguró que son futbolistas profesionales y que esa idea es descabellada.

“Me parece ridículo hablar de esto realmente, me saca las ganas de contestar, que se pueda pensar algo así. Somos una selección seria, con jugadores de élite. La verdad, me sacaste las ganas de contestar la pregunta”, fueron las palabras de Nicolás a los medios de comunicación.

“Fue un partido trabado como todos los de las Eliminatorias. Estamos tristes porque queríamos los tres puntos, pero es fútbol y tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. Trabajamos, obviamente en la selección no hay muchos días. Parece fácil, pero no es como parece. Nosotros estamos trabajando, haciendo lo mejor para nuestro país; somos los primeros que queremos ganar”, añadió.

Otro jugador uruguayo que habló luego de la caída ante la Blanquirroja fue Nahitan Nández, quien señaló que “duele haber perdido”. “Tenemos que seguir trabajando, es largo esto. Perdimos un partido que era importante para nosotros. Pero no estamos en crisis”, destacó el futbolista de Al Qadisiyah de la Liga Profesional Saudí.

¿Qué dijo Bielsa tras la derrota en Lima?

El técnico de Uruguay resaltó el esfuerzo de su equipo y aseguró que la polémica de los últimos días no tiene nada que ver con el resultado. “La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa más allá de cómo jugamos. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia”, señaló en conferencia de prensa.

“De cómo operó sobre mí la situación, no ignoro lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré de los jugadores fue la misma que tuve siempre desde que empecé a trabajar aquí. No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido y el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico. La preparación fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en la preparación y la actitud con la que se enfrentó el partido. Todos actuamos con máxima seriedad”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Uruguay?

Luego de caer en el Estadio Nacional, Uruguay tendrá que recibir a su similar de Ecuador en el Centenario de Montevideo, por la jornada 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido está programado para jugarse el martes 15 de octubre desde las 6:30 p.m. (horario en Perú y Ecuador, 8:30 p.m. en Uruguay). La ‘Celeste’ buscará recuperarse de la reciente derrota.





