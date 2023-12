En el mundo del fútbol, la pasión y la rivalidad no se limitan al terreno de juego; a menudo, se trasladan a los micrófonos y las redes sociales. En esta ocasión, el protagonista es Josep Guardiola, el astuto estratega del Manchester City, quien lanzó una puya a varios exjugadores comentaristas. Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar, y el legendario Jamie Carragher, ícono del Liverpool, no dudó en devolver el golpe con contundencia. Mensajes ‘envenenados’ a por doquier.

La chispa se encendió cuando Guardiola, en una rueda de prensa el martes, comentó sobre la dificultad de ganar cuatro Premier Leagues consecutivas, desafiando a exjugadores como Gary Neville y Micah Richards, quienes no lograron tal hazaña. Pero fue la mención a Carragher lo que encendió la mecha, al afirmar que el exdefensa del Liverpool nunca había levantado el trofeo de la Premier ni una sola vez.

La respuesta de Carragher fue rápida y sin rodeos. El exjugador, actualmente comentarista de Sky Sports, señaló la situación financiera del Manchester City y lanzó una puya directa: “Probablemente hubiera ganado una Premier si el Liverpool hubiera pertenecido a una nación-estado y hubiera estado acusado de infringir las reglas de la Premier League 115 veces”.

Carragher hizo referencia a las acusaciones de 115 infracciones a las normas financieras de la Premier League que enfrenta el Manchester City, aún pendiente de juicio. Además, menciona la deducción de 10 puntos al Everton por incumplir el Fair Play financiero, señalando la polémica en torno a las finanzas en el fútbol inglés.





¿Qué títulos ganó Jamie Carragher en Liverpool?





La carrera de Carragher en el Liverpool es legendaria, habiendo defendido los colores del club desde 1996 hasta 2013. A pesar de una impresionante colección de trofeos, que incluyen la Champions League 2004-5, 2 FA Cups, 3 Copas de la Liga, 2 Community Shields, una Copa de la UEFA y 2 Supercopas de Europa, la esquiva Premier League siempre se le escapó.





Jaime Carragher, exjugador de Liverpool, es hoy comentarista de SKY Sports.





Los títulos de Guardiola en el Manchester City





Por otro lado, Guardiola, desde su llegada al Manchester City, ha cosechado éxitos notables, como la Champions League (2023), además de cinco títulos de la Premier League en su palmarés, incluyendo las últimas cuatro temporadas. El martes, el estratega español expresó su confianza en lograr otro triunfo esta temporada.

Más allá de las estadísticas y los títulos, la rivalidad entre Guardiola y Carragher refleja la intensidad del fútbol inglés, donde las batallas verbales son tan emocionantes como los duelos en el campo de juego. Mientras la Premier League avanza, la atención se centra tanto en los comentarios fuera del terreno de juego como en la acción dentro de él, creando una narrativa única que mantiene a los aficionados en vilo. La batalla de palabras está en pleno apogeo, y solo el tiempo dirá quién saldrá victorioso en esta contienda verbal.





¿Cuándo vuelven a enfrentarse Liverpool y Manchester City?





El equipo de Guardiola y de Klopp volverán a verse las caras, por la Premier League, el domingo 9 de marzo de 2024 a las 10 de la mañana en el estadio de Anfield Road. Seguramente, será un encuentro que definirá la suerte de ambos clubes en la temporada 2023-24 del campeonato inglés.





