Mohamed Salah es el mejor jugador de la temporada en Premier League. Goleador del torneo inglés y figura indiscutible de Liverpool. Además candidato a ganar el Balón de Oro. El atacante jugó en Chelsea de José Mourinho.

Con 'The Special One', el atacante no tuvo muchas oportunidades en la temporada completa que disputó con los londinenses (mitad en 2013-14 y otra en 2014-15). En total estuvo 19 veces en la cancha, marcó dos veces y asistió cuatro.

Luego, Mohamed Salah dejó Chelsea y todos creen que José Mourinho influyó mucho para que el delantero africano abandone Stamdord Bridge. El hoy entrenador de Manchester United ha dado su testimonio sobre aquel tema.

"La gente cree que yo fui el que vendí a Salah, pero es todo lo contrario. Yo compré a Salah. Yo fui el que le dije a Chelsea que comprara a Salah. Fue cuando yo estaba en el cargo que Salah llegó al Chelsea" , contó a 'ESPN Brasil'.

"Pero llegó siendo un chico muy joven. Física y mentalmente todavía no estaba preparado. También le costó adaptarse social y culturalmente" , explicó Mourinho sobre la razón por la que salió el 'Faraón'.

"Decidimos mandarlo cedido porque él también lo pidió. Quería tener más minutos para madurar y lo mandamos a la Fiorentina. Ahí fue cuando comenzó a madurar" , confesó el portugués.

"Después, Chelsea decidió venderlo, ¿ok? Y cuando dicen que yo quise venderlo, eso es una mentira. Yo lo compré" , aclaró Mourinho sobre la polémica salida de Mohamed Salah que los hinchas de Chelsea le recriminan.