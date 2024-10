La intensidad de José Mourinho es parte del conocimiento futbolístico y ha caracterizado la trayectoria del director técnico portugués. El popular ‘The Special One’ ha tenido distintos éxitos y hoy en día se desempeña como DT de Fenerbahce de Turquía. Precisamente, el portugués se hizo viral en las últimas horas por un video de los entrenamientos del plantel donde resalta una peculiaridad: fue derribado por uno de sus dirigidos y tuvo un golpe en la rodilla. Esta situación no pasó a mayores, pero despertó la atención de distintos jugadores debido a que lo publicó en sus redes sociales.

“Lección para jóvenes entrenadores: nunca vestir del mismo color que los jugadores. Te pueden pasar la pelota... o darte un golpe desde detrás”, escribió Mourinho en inglés, acompañado del video de la acción donde recibe una falta de Ismail Yüksek y cae al campo de juego, ante la atenta mirada del resto de integrantes del plantel que realizan el entrenamientos en Estambul.

Tras ver a Mourinho tendido en el suelo, rápidamente fue socorrido por el equipo sanitario y cargos del club, que finalmente le ayudaron a salir del campo. Desde la cadena turca NTV, señalaron que ha sufrido una lesión en la rodilla derecha -producto de la caída- pero no tiene gravedad y podrá volver a sus actividades normales en las próximas horas.

Jose Mourinho firmó con Fenerbahce hasta 2026. (Foto: Agencias).

La publicación de Instagram produjo distintas reacciones y es que ‘Mou’ ha dirigido equipos como Chelsea, Real Madrid y Manchester United, dejando un legado histórico. Sumado a los ‘likes’ de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, también se sumaron jugadores como John Terry, Willian o Robbie Keane; sin embargo, el más ‘dañino’ fue Nemanja Matic. El centrocampista serbio le respondió con un “bien merecido” a su extécnico entre risas.

Por lo pronto, Fenerbahce se prepara para el próximo partido ante Trabzonspor, el domingo 3 de noviembre. Actualmente, el equipo se encuentra en el tercer lugar de la Superliga de Turquía, a ocho punto de Galatarasay. Tras caer en la ronda previa de la Champions League ante el Lille, el conjunto otomano marcha 14º en la Europa League con una victoria ante el Union St. Gilloise y dos empates, frente al Twente y el Manchester United.

La postura de Mourinho sobre el Balón de Oro 2010

A finales del 2023, Wesley Sneijder manifestó su postura sobre el Balón de Oro 2010 y reveló que fue quien debió ganarlo, por encima de Lionel Messi: “Fue un poco injusto que yo no fuera coronado con el Balón de Oro de 2010 y Messi lo ganara”, afirmó. Sin embargo, Sneijder, lejos de lamentarse, destacó su preferencia por los logros colectivos: “Es un premio individual, y lo que yo prefiero es ganar trofeos colectivos. Si tuviera que elegir entre la Champions y el Balón de Oro, elegiría la Champions que conseguí, estoy muy contento con ese título”.

El 2010 fue un año inolvidable para Sneijder, conquistando cuatro títulos importantes con el Inter de Milán, incluida la ansiada Liga de Campeones de la UEFA. Sin embargo, Lionel Messi se llevó el Balón de Oro, dejando al neerlandés en la cuarta posición detrás de Andrés Iniesta y Xavi Hernández, campeones del Mundial de Sudáfrica.

Wesley Sneijder quedó cuarto en el Balón de Oro 2010 tras Iniesta, Xavi y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

Aquella temporada, Sneijder era dirigido por José Mourinho en Inter de Milan y -en una reciente entrevista con Rio Ferdinand- el DT fue consultado por estas declaraciones. ‘Mou’ no tuvo reparos en señalar que el argentino sí lo merecía: “No me gusta decir robado. ¿Quién ganó, Messi? No fue robado. Pero Wesley ganó el triplete. Ganó la Champions League. Recuerdo la final del Mundial en la misma temporada, debería estar en el Top 3″.

A su vez agregó: “Cuando Cristiano o Messi ganaron el Balón de Oro no puede considerarse robado”. Cabe recordar que el portugués tuvo la oportunidad de dirigir a Cristiano Ronaldo en su etapa por Real Madrid, una de las mejores épocas en la carrera profesional de ‘CR7′.





