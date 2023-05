Tras no conseguir el objetivo de convertirse en un jugador histórico del Paris Saint-Germain, al no haber ganado la Champions League, en las oficinas del Parque de los Príncipes consideran que Neymar es ahora un jugador transferible. Cobra mucho dinero y no ha sido trascendente en todos los años que lleva en Francia. Es por esa razón que el futuro del delantero brasileño ha empezado a sonar en el Manchester City. El paulista sería el protagonista de un verdadero ‘bombazo’ en el mercado de verano, pero antes tendría que hacer un sacrificio económico para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola.

Según UOL de Brasil, Neymar debería renunciar a parte de su gigantesco salario para encajar en el City. A su vez, el equipo que lo fiche debería hacer un esfuerzo para incorporarlo, aunque el PSG tampoco descarta una cesión con opción de compra asumiendo parte de su sueldo.

Por muy rico que sea el Manchester City como club, no podría asumir la totalidad del sueldo de Neymar, calculado en 30 millones de euros por temporada. De hacerlo, el vigente campeón de la Premier podría tener problemas al incumplir las normas del ‘Fair Play’ financiero.

Según L’Équipe, el Manchester City se unió a la lista de clubes interesados en el deportista brasileño. En este caso, ha sido el propio Pep Guardiola quien ha consultado a Neymar, nacido en Mogi das Cruzes, acerca de sus planes para la próxima ventana de fichajes.

¿Por qué Neymar se fue del Barcelona?





El brasileño había estado en el Barcelona durante cuatro temporadas, ganando varios títulos, incluidos dos títulos de LaLiga y una Champions. Sin embargo, quería ser la estrella del equipo y salir de la sombra de Messi. El PSG le ofreció un contrato mucho más lucrativo y la oportunidad de ser la principal figura, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de irse.

El proceso de transferencia fue largo y complicado, pero finalmente se concretó en los últimos días del mercado de verano de 2017. Neymar firmó un contrato de cinco años con el PSG y desde entonces ha sido una pieza clave en el equipo parisino, ayudando al club a ganar varios títulos de liga y copas nacionales.





