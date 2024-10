En los últimos días, el conflicto en el Medio Oriente generó temores en sus alrededores, ya que está a punto de desatarse una guerra tras la invasión de Israel en el sur de Líbano y el ataque aéreo de Irán contra los israelíes como respuesta. Este escenario complicó aún más las posibilidades de que se produzcan negociaciones para alcanzar la paz. Este tenso momento ha escalado incluso en el ámbito futbolístico, ya que la Liga de Campeones de Asia se encuentra amenazada. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo está analizando la posibilidad de solicitar a las autoridades un cambio de escenario, ya que sus integrantes corren riesgo por lo que sucede en esa región.

Se informó que, debido a la situación que enfrentan ambos países, el club árabe de Arabia Saudí tiene la intención de pedir a la Confederación Asiática de Fútbol que el partido programado para el 22 de octubre en Teherán, la capital de Irán, contra el Esteghlal se lleve a cabo en un territorio neutral. “Estamos supervisando la situación y trabajaremos en ello en los próximos días para trasladar el partido a un terreno neutral”, declaró un representante del equipo saudí a Al Riyadiya.

“Todavía no hemos presentado una solicitud oficial a la Confederación Asiática para trasladar el tan esperado choque continental”, agregó. Es fundamental resaltar que, en 2016, la Confederación Asiática tomó la decisión de que los encuentros entre clubes saudíes e iraníes se celebraran en cancha neutral. Esta normativa estuvo vigente hasta la más reciente edición de la Champions; sin embargo ambos países recuperaron la posibilidad de competir en sus estadios.

En espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades, todo indica que las actividades se desarrollan con normalidad. La Federación de Fútbol de Israel anunció su lista de convocados para los próximos partidos de la selección en la Nations League sin ningún inconveniente. Los ‘Azules y blancos’ tiene programados enfrentamientos contra Francia en Budapest y contra Italia como visitante, lo que despeja cualquier duda sobre estos encuentros.

Sin embargo, la preocupación persiste ante la expectativa que generan los recientes eventos. Durante los partidos del Persépolis contra el Pajtakor uzbeko y del Sepahan frente al Isfahan, los misiles disparados hacia Israel fueron visibles en el cielo, pero esto no llevó a la cancelación de los encuentros, lo que representa una normalidad inusual en comparación con lo que sería esperado en otras partes del mundo.

Por otro lado, el Al Nassr comenzó su participación en este certamen con un empate 1-1 en su visita al Al Shorta de Irak, en un partido donde ‘CR7′ no estuvo presente. En la segunda jornada, el delantero portugués marcó el gol que selló la victoria contra el Al Rayyan de Qatar, con un resultado de 2-1. En este momento, el equipo saudí se encuentra en la cuarta posición de la zona oeste, acumulando cuatro puntos, dos menos que Al Hilal y Al Ahli, y uno más que el Esteghlal, su próximo rival.





Cristiano Ronaldo y inesperado mensaje

“Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane”, indicó Cristiano, para sorpresa de muchos, teniendo en cuenta su peculiar pensamiento y ese ‘animal’ competitivo que siempre es. No obstante, el ‘Bicho’, cerca de cumplir 40 años, reconoció que el fin es el objetivo en conjunto, por encima del individual.

Eso sí, luego de ello, volvió a demostrar esa confianza que lo caracteriza. “Estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar y ayudar a Al Nassr y a mis compañeros a ganar”, agregó el astro portugués. Por otro lado, se refirió a lo que fue el encuentro contra Al Rayyan. “Fue un partido fuerte y difícil, como todos los de la Liga de Campeones asiática, pero lo más importante es que creamos muchas ocasiones y defendimos bien para evitar que el rival creara ocasiones fáciles”, apuntó Cristiano sobre la cuarta victoria seguida del club saudí.

Como se recuerda en dicho compromiso, Cristiano firmó su gol 904, pero no celebró de manera habitual, con su clásico grito de ‘Siuuu’, esta vez fue diferente y se debió a que aquel día (30 de septiembre) su padre estaría cumpliendo un año más de vida. En ese sentido, el luso levantó los brazos y señaló al cielo en honor a su desaparecido progenitor. Sobre este tema, Cristiano declaró lo siguiente: “Mi gol contra el Al Rayyan fue diferente e importante, porque mi padre se habría alegrado con él si estuviera vivo, ya que hoy (el día del partido) es su cumpleaños”, detalló en rueda de prensa.

