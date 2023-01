Joao Félix ha sido el protagonista de la semana en el mercado de fichajes de invierno. Luego de hartarse de los pocos minutos que le daba Diego Simeone en el Atlético de Madrid, el delantero portugués recaló en el Chelsea, en calidad de cedido, hasta final de temporada. En su primer contacto con la prensa, el también exatacante de Benfica dijo que está muy ilusionado por la nueva aventura en su carrera, aunque esta no ha empezado de la mejor forma. Por lo pronto, se perderá los próximos tres próximos partidos por su expulsión por roja directa en el duelo contra el Fulham en la Premier League.

El portugués no estará disponible para los encuentros contra el Crystal Palace, Liverpool y Fulham por la roja directa que recibió en el minuto 58 tras una entrada con los tacos por delante contra Kenny Tete, futbolista del Fulham.

La suspensión de Félix llega en un momento de urgencia en el Chelsea, con el equipo décimo, a diez puntos de los puestos de UEFA Champions League. Pese a su expulsión, Graham Potter defendió al portugués, que hasta ese momento estaba siendo el mejor del partido.

“Ha sido un momento de descontrol, una acción que puede pasar con la velocidad de la Premier League. No quería hacer daño a nadie, no ha perdido la cabeza. Son momentos para aprender. Joao es joven y no tenía malicia ninguna, aunque puedo entender por qué ha sido una tarjeta roja. La pierna estaba arriba y el árbitro tenía que tomar una decisión”, dijo Potter en rueda de prensa.





¿Por qué se fue Joao Félix del Atlético de Madrid?





La causa principal está en la deteriorada relación deportiva entre el argentino y portugués, cada vez más insostenible desde el pasado septiembre, cuando el atacante pasó de titular indiscutible a suplente casi constante, cuando ya saltó por los aires todo el desencuentro que arrastraban desde antes.

De los 12 partidos disponible previos al Mundial 2022, él solo fue titular en dos de ellos, hasta el punto de que incluso en dos de esos choques, en sendos empates en el Metropolitano contra el Brujas 0-0 en la Champions League y contra el Rayo (1-1) en la Liga, ni siquiera dispuso de minutos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR