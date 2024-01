La reciente victoria de Lionel Messi en la gala The Best de la FIFA no solo celebró el talento del astro argentino, sino que también desencadenó una serie de especulaciones en torno a Erling Haaland, el crack del Manchester City. Todo gracias a la sonrisa de Alf-Inge Haaland, padre del delantero noruego, cuando fue preguntado por El Chiringuito sobre la posibilidad de que su hijo aterrice en el Real Madrid. Según informa el diario AS, en el entorno del ‘Vikingo’ se ha discutido la idea de que el jugador podría encontrar un mayor reconocimiento a nivel global al “ir a un club como el Madrid”.

Este debate ha destacado la necesidad de combinar el rendimiento individual con el reconocimiento mediático, planteando la posibilidad de que Haaland alcance una nueva dimensión no solo en el ámbito deportivo, sino también en el escenario mediático. En esa línea, en el círculo más íntimo del ex Dortmund creen que puede lograrlo en el Real Madrid.

Alf-Inge Haaland, aunque reconoció la justicia en la victoria de Messi, mostró una expresión más contrariada e irónica al contextualizar los logros de su hijo. Erling Haaland fue el arquitecto principal del histórico triplete del Manchester City en la temporada 2022-23: Premier League, FA Cup y la ansiada Champions League, la primera de su historia.

Con 36 goles en la Premier League, 12 en la Liga de Campeones y un total de 52 tantos en 53 partidos, sus actuaciones no fueron suficientes para obtener el Balón de Oro de France Football ni el The Best de la FIFA, generando cierto descontento en su entorno.

En este contexto, el Real Madrid emerge como un posible destino para Haaland en su búsqueda de un reconocimiento que algunos consideran que habría sido suficiente para alzarse con los máximos galardones individuales en el pasado año. La temporada excepcional del delantero noruego contrasta con la ausencia de premios individuales en su vitrina.

El debate sobre si Haaland debería vestir la camiseta blanca del Real Madrid para maximizar su reconocimiento y optar a los galardones individuales ha tomado fuerza. Las discusiones en los círculos cercanos al jugador plantean la pregunta de si el proyecto madridista podría ser el escenario propicio para que el joven goleador alcance nuevas alturas.





Erling Haaland ya ha ganado una Champions League con el Manchester City. (Foto: Getty Images)





¿Cómo empezó la carrera de Haaland y dónde ha jugado?





La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros.





Erling Haaland tiene contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027. (Foto: Getty Images)





