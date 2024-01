Este jueves 1 de febrero, Inter Miami chocará contra el Al Nassr, en un partido amistoso por la Riyadh Season Cup. El juego se encuentra programado para realizarse en el Estadio Kingdom Arena, situado en Arabia Saudita. La escuadra estadounidense, liderada por Lionel Messi, y el conjunto árabe, comandado por Cristiano Ronaldo, buscarán su primera victoria del año. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el choque.

Se viene un gran duelo y podría ser el último choque entre Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han marcado una de las rivalidades más emblemáticas en la historia del fútbol. Aunque ya no compiten en las ligas más prestigiosas, se preparan para un esperado reencuentro en un partido amistoso de pretemporada en territorio árabe.

Inter Miami llega con las ganas de obtener su primer triunfo de la pretemporada, ya que las ‘Garzas’ iniciaron su andadura con un empate a cero contra la selección de El Salvador, seguido de una ajustada derrota 1-0 frente al FC Dallas. Más recientemente, experimentaron un tropiezo con un marcador de 4-3 en su partido contra Al Hilal.

El 19 de enero de 2023 marcó el último enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En ese momento, el argentino formaba parte del PSG, mientras el portugués, recién incorporado al Al-Nassr, jugó para Riyadh Season, un equipo formado por los mejores jugadores de la liga árabe. En un emocionante partido que terminó 5-4, los galos se llevaron la victoria, con un tanto de la ‘Pulga’ y dos del ‘Bicho’.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo?

Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo se enfrentarán, en el Estadio Kingdom Arena de Arabia Saudita, este jueves 1 de febrero desde el mediodía (hora de México). En Perú, Ecuador y Colombia será a partir de la 1 de la tarde. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 3:00 p.m. En tanto, a las 6:00 p.m., en España.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo?

La transmisión del partido Inter Miami vs. Al Nassr con Messi vs. Cristiano Ronaldo será a través de la señal de Apple TV y MLS Season Pass para todos los países de Latinoamérica. En España será por DAZN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. ¡Imperdible!





