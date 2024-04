¿Terminará siendo solo una promesa que nunca despegó, como tantas otras que se han visto en los últimos años? La temporada de Ansu Fati no ha sido de los mejores, a pesar que se marchó hacía Brighton de la Premier League (cedido a préstamo por Barcelona) con la finalidad de tener mayor continuidad en la élite del fútbol. El futbolista, de 21 año,s no es bien visto por su actual director técnico, Roberto de Zerbi, quien ha dicho que “puede dar más”, en relación a su rendimiento y forma física demostrada en los últimos entrenamientos. El DT aseguró que esa fue una de las razones por las que no lo convocó en el último duelo.

El delantero español no sumó minutos en la penúltima fecha ante Liverpool, y en la última -ante el Brentford- no fue parte de la lista de convocados del Brighton. La situación fue explicada por el DT. quien también ha demostrado que sigue sus convicciones personales, a pesar de no estar muy bien ubicado en la tabla de posiciones (9° con 43 puntos) en la actualidad.

En este sentido, De Zerbi comentó ante la prensa: “decidí que Fati y Valentín Barco no estuvieran en este partido. Quería que trabajaran en solitario y mejoraran su condición física”. Hay que recordar que el canterano azulgrana sufrió una lesión en la primera parte del curso, que le impidió estar presente en el Brighton durante varias semanas, por lo que estaría todavía lejos de su mejor versión.

Ansu Fati juega su primera temporada en el Brighton, cedido por el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)

Con 26 partidos, en los que anotó cuatrio goles y dio una asistencia, Fati no se ha logrado asentar como un titular en el equipo inglés. Pendiente de la situación, el estratega italiano ha comenzado a darle mayores exigencias para que pueda mejorar su condición física.

“Fati está trabajando bien, pero tengo expectativas diferentes para él. Mi opinión sobre él no ha cambiado. Es uno de los mejores talentos en el mundo a su edad, pero necesita mejorar sus actuaciones, mejorar su condición física y mejorar su mentalidad, porque para jugar en la Premier League tienes que ser más fuerte mental y físicamente. Cuando nos muestre que está listo, podrá jugar con nosotros”, explicó el italiano, a la espera de que su futbolista reaccione en el último tramo de la temporada.

¿Cuál es el futuro de Ansu Fati?

Para el futbolista no ha sido fácil adaptarse al ritmo de la Premier League y, sumado a la baja cantidad de goles y participación en el primer equipo, espera el fin de temporada para volver a Barcelona, terminando su cesión en Brighton. La idea es llegar a la pretemporada, para demostrar que puede tener un espacio en el plantel, aunque tampoco parece sencillo por su rendimiento actual.

Es por ello que el Barça podría ceder nuevamente a Fati en verano: o venderlo si recibe una buena propuesta. El problema es que el delantero es un jugador que no tiene una cotización muy alta. Su valor de mercado ha descendido hasta los 30 millones de euros, según Transfermarkt. Es una de las carpetas más pesadas que deberá gestionar Deco de cara a la ventana de traspasos en verano.





¿Cómo llegó Ansu Fati al Barcelona?

Nacido en Guinea-Bissau el 31 de octubre de 2002 Ansu se mudó a España cuando era un niño y se unió a las categorías inferiores del Barcelona en 2012, a los 10 años de edad. En La Masía, el ahora futbolista impresionó a los entrenadores y compañeros de equipo con su habilidad, velocidad y técnica en el campo de juego, apostando por él para que llegue al primer equipo.

En agosto de 2019, a los 16 años, Fati fue convocado para el primer equipo del FC Barcelona para el partido de LaLiga contra el Real Betis. En ese partido, el atacante hizo su debut y marcó un gol, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en tener una anotación en la historia del Barça en la Liga. Ahora la historia, ¿podrá algún pasar de promesa a realidad?





