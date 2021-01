Manchester United vs. Manchester City se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup), en una suerte de final anticipada entre dos equipos que, tras un inicio con altibajos, comienzan a mostrar un fútbol digno de sus ambiciones y plantillas. El duelo se disputa este miércoles, desde las 2:45 de la tarde (hora peruana), en el estadio Old Trafford. La transmisión estará a cargo de ESPN 3. Sigue todas las incidencias del partido.

Desde comienzos de noviembre Manchester United arrasa en Inglaterra: los ‘Diablos Rojos’ están invictos en la Premier League desde la octava fecha e hicieron morder el polvo al Everton en cuartos de final de la Copa de la Liga (2-0), sumando 9 victorias y dos empates en once partidos.

Pero quizá no sea suficiente para hacer olvidar la eliminación de la Liga de Campeones luego de los dos últimos catastróficos partidos en la fase de grupos (derrotas en casa 3-1 contra el PSG y 3-2 en Leipzig), aunque el Manchester United está cerca de levantar su primer trofeo en suelo inglés desde su victoria en la Copa de la Liga de 2017.

Para ello habrá que eliminar primero al Manchester City, antes de la final del 25 de abril en Wembley ante el ganador del duelo entre el Tottenham o el Brentford (2ª división).

Manchester United vs. Manchester City: horarios del partido

14:45 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

15:45 horas - Venezuela, Bolivia

16:45 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

19:45 horas - Reino Unido

20:45 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Ole-Gunnar Solskjaer, cuyo equipo es colíder de la Premier junto al Liverpool, no podrá contar para ese derbi con el delantero uruguayo Edinson Cavani, que purgará uno de los tres partidos con los que fue suspendido por sus palabras juzgadas racistas.

Pero si el técnico noruego se verá privado de uno de sus goleadores en la victoria en cuartos de final contra el Everton, su homólogo en el Manchester City, Pep Guardiola, deberá confeccionar un once sin seis de sus titulares habituales.

Los ‘Citizens’ están diezmados por la pandemia de coronavirus, que afectó a Kyle Walker, al brasileño Gabriel Jesus, y a los españoles Ferran Torres y Eric García.

Aunque eso no les impidió imponerse en la cancha del Chelsea (3-1) el domingo y colocarse en quinto puesto, con un partido menos que los dos líderes.

Al City se le da especialmente bien la Carabao Cup, la denominación oficial de la Copa de la Liga (ex Capital One), cuyas tres últimas ediciones fueron ganadas por los ‘Citizens’, y que no pierden en esa competición desde 2016.

United y City ya se vieron las caras el año pasado en semifinales. Los ‘Citizens’ ganaron 3-1 en la ida en Old Trafford, y aunque perdieron 1-0 en la vuelta sellaron el pase a la final.

Con información de AFP





