Sadio Mané, el futbolista ejemplar: rechaza comprar Ferraris y relojes por ayudar al planeta

Sadio Mané es una de las estrellas más importantes en Liverpool. El seneglaés fue clave en el plantel que consiguió llegar a dos finales consecutivas de Champions League y levantar un trofeo. Ya entró a los libros de historia de Europa pero esto no ha hecho que se le 'suban los humos a la cabeza'. Al contrario, no le interesa lo material. Sus declaraciones ya son viral.

El delantero tuvo una infancia más que dura, en la que la pobreza primaba. Nació en Sedhiuo, Senegal, un pueblo poco conocido, en el que los niños jugaban sin zapatillas pero con mucha voluntad. Allí empezó a conocer su talento para el deporte.

Su historia es el ejemplo perfecto del sueño africano. Es conciente de lo que le costó para llevar a dónde está. En Liverpool no pierde el tiempo en discotecas, ni juega a la Play Station. Para él los lujos no son fundamentales, así lo dejó claro en conversación con nsemwoha.com.

"¿Para qué quiero diez Ferraris, 20 relojes con diamantes y dos aviones? ¿Qué haría eso por el mundo?" , se pregunta el internacional senegalés. "Yo pasé hambre, trabajé en el campo, sobreviví a tiempos difíciles, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy, con lo que gano puedo ayudar a la gente" , declaró Sadio, recordando sus inicios. Ya es viral.

"Construí escuelas, un estadio, proporcionamos ropa, zapatos y alimentos para personas en extrema pobreza. Además, doy 70 euros al mes a todas las personas en una región muy pobre de Senegal para contribuir a su economía familiar", agregó.

Sadio Mané marcó el 2-1 del Liverpool sobre Chelsea. (Video: ESPN)

¿Qué tanto le costó a Mané llegar a Liverpool?

Mané nació sin nada. Su única distracción era el balón. A los 15 años llamó la atención de los ojeadores de 'Generation Foot', centro de formación de un equipo de la segunda división de Senegal. A esa edad ya deslumbraba con gran habilidad.

"Mis padres no entendían por qué me gustaba jugar al fútbol”, pero finalmente aceptaron. Se planteó no decepcionar a sus padres, convertirse en futbolista profesional y volver a su pueblo para construir una escuela. Y las tres las ha cumplido.

