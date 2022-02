Sus confesiones le podrían resultar caro, pese a que ya pasaron varios años. La Federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) está investigando unos comentarios realizados por Wayne Rooney, asegurando que usó unos tacos más largos y de metal cuando jugaba en el Manchester United en un partido ante Chelsea en 2006, para “hacer daño a alguien”.

El ahora técnico del Derby County, por entonces jugador del United, comentó en una entrevista que cambió sus tacos de plástico con punta metálica habituales por unos de metal y más largos, aun así legales, únicamente para ese partido.

“Sabíamos que íbamos a perder aquel partido. Que perderíamos y ellos ganarían la liga. Eran un mejor equipo”, dijo Rooney.

“Los tacos eran legales, pero pensaba que si había una disputa, iría con todo y podría hacer daño. Y lo hice. John Terry tuvo que salir del estadio en muletas. Le hice un agujero en el pie y unas semanas después le pedí que me devolviera mi taco de vuelta”, añadió el exfutbolista internacional inglés.

Ahora, la FA investiga estos comentarios con la posibilidad de sancionar y es que este no es el primer caso de un exfutbolista que admite su intención de hacer daño en un partido. Roy Keane, también del Manchester United, fue sancionado en 2002 por admitir en su autobiografía que quiso lesionar a Alf Inge Haaland, padre de Erling Haaland.

“Me encerraba y bebía”

En una entrevista para ‘Daily Mail’, el británico confesó que para olvidarse de la presión y de la dificultad que conlleva ser un deportista de élite, se refugió en las bebidas alcohólicas.

“Me encerraba y bebía. Encerrarme me hizo olvidar algunos de los problemas con los que estaba lidiando. Normalmente, uno se emborracha en grupo, pero esto fue como un atracón. Tenía algunos días libres y no quería estar cerca de nadie. Lo único que hacía era estar en casa y beber durante dos días. Estaba en una situación realmente mala”, mencionó.

Y agregó: “Fue una acumulación de todo: la presión de jugar para Inglaterra, para Manchester United, otros temas de mi vida personal... Era difícil lidiar con toda esa presión acumulada. En ese momento, nunca lo hablé con nadie, ni con mis compañeros ni con Ferguson”.

