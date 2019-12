Un escándalo en la Premier. A diferencia de otros torneos, la Liga Inglesa no para en las Fiestas de Navidad. No obstante, ello no ha impedido a Jordan Pickford para celebrar como si fuera Año Nuevo. En una competencia de dardos al norte de Londres, el portero del Everton y su compañero de equipo, Michael Keane, asistieron al evento, pero el último nunca hubiese pensado en ver en forma tan efusiva al golero de la Selección. El video es viral en YouTube.

Pickford bebió en seco un vaso lleno de cerveza y luego se lo puso a la cabeza en modo de celebración. Ahora, ¿qué dirá Carlo Ancelotti luego de haber sido presentado en Goodison Park? El técnico italiano tiene que reflotar la plantilla para subir escalones en la tabla de posiciones, pero este tipo de acciones dejan que ‘desear’ ante todos los fanáticos del equipo.

Everton juega el jueves 26 de diciembre en condición de local frente al Burnley. En ese estadio, Pickford verá cómo es el recibimiento hacia él ante la ubicación del Everton: décimo quinto en la tabla. Si quieres ver más videos de YouTube, tan solo sigue este enlace.

Pickford ha preferido el silencio a responder a los medios británicos. Tampoco fue un día libre, al estar el equipo concentrado para revertir la situación.

