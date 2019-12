El diario español Mundo Deportivo apunta que el Barcelona ha decidido volver a intentar el fichaje de Neymar a mediados de 2020 siempre y cuando el brasileño acabe de gran forma la temporada en PSG: cero lesiones y con números interesantes que justifiquen su recontratación.

El Barcelona calcula que la salida de Neymar de club parisino le costará 180 millones de euros, una cifra que si bien apunta a ser muy costosa, sí tiene forma de cubrirse. La clave pasa por vender definitivamente al brasileño Philippe Coutinho por no menos de 100 millones.

El otrora jugador del Liverpool se encuentra cedido en el Bayern Munich, club que todavía no decide si ejecutar la cláusula de compra. En caso los alemanes no quieran quedarse con Coutinho, en Can Barça asumen que ofertas de otros lugares no les faltarán.

Clubes como el Chelsea, que ya podrá fichar en 2020, Manchester United y Tottenham ya estuvieron interesados en Coutinho y estarían en la capacidad de pagar esos 100 millones de euros que el Barcelona pedirá. De esta forma, los azulgranas solo tendrían que preocuparse por conseguir los 80 ‘kilos’ restantes.

Siempre según la citada fuente, la venta de Coutinho no solo servirá para sufragar la vuelta de Neymar tras tres temporadas en Francia. Su salida definitiva le ahorraría al Barcelona los casi 12 millones de euros que cobra anualmente el brasileño de 27 años.

Cabe recordar que Coutinho llegó al Barcelona en enero de 2018 como una de las soluciones a la salida de Neymar. Se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club azulgrana, sin embargo, su discreto rendimiento en temporada y media hizo que Ernesto Valverde no lo quiere más en su equipo.

