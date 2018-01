AC Milan vs. Crotone: se enfrentarán este sábado en el estadio San Siro por la fecha 20 de la Serie A . Los dirigidos por Gennaro Gattuso quieren lavarse la cara ante su gente sacando una victoria como local. El momento de los 'rossoneros' no es el ideal y su objetivo a final de temporada es alcanzar, al menos, un puesto en la próxima edición de la Europa League. El cotejo será transmitido a toda Latinoamérica a través de la señal internacional de ESPN2.

Ha quedado claro que a lo largo de los últimos años el Milan ya no es el mismo de antes, ese que metía miedo a cualquier equipo que se le cruzara en el camino. Contrataciones que no han dado la talla y entrenadores que no han sabido tomar las riendas del club han llevado al equipo a pelear por puestos de mediatabla y no por títulos nacionales e internacionales.

AC Milan vs. Crotone: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. México 8:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Estados Unidos (Florida) 9:00 a.m. España 3:00 p.m.

El conjunto del AC Milan no conoce de victorias en la Serie A desde hace tres jornadas. Sufrió derrotas ante Hellas Verona y Atalanta, mientras que solo pudo igualar a uno contra la Fiorentina. Pese a la inversión china y los más de 150 millones de euros invertidos en la presente campaña no levantan cabeza para reconciliarse con sus fanáticos.

No ganar agudizaría la crisis de los 'rossoneros' en el torneo italiano de primera división. Actualmente marcha en el undécimo puesto con 25 puntos, a 23 unidades del único líder Napoli. Aunque, su rival de turno llega en una situación peor; pelea el descenso y podría estar condenado a la Serie B en la campaña 2018-19.

Y es que el Crotone está en la décimooctava casilla de la Serie A con 15 unidades. De seguir así jugaría nuevamente en la segunda división y sus últimos resultados no son nada alentadores: solo tres puntos de los últimos 15 posibles.

AC Milan: Donnarumma; Calabria; Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Calhanoglu y Cutrone.



Crotone: Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir y Stoian.