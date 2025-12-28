En los últimos años, el mercado de fichajes de Alianza Lima se ha visto cargado de novedades. Desde tienda blanquiazul optaron por la compra de algunos jugadores extranjeros, con la premisa de luego venderlos y recuperar la inversión. Juan Pablo Freytes es uno de los ejemplos de la situación, partiendo hacia Fluminense para la temporada 2025, dejando un 30% de los derechos al equipo ‘íntimo’, en caso haya una futura transferencia. Desde Italia, están atentos por el defensa y ya lanzaron ofertas, por lo que podría beneficiar a los de La Victoria.

De acuerdo al periodista Adriano Savalli, Juan Pablo Freytes se encuentra muy cerca de dejar Fluminense, a pesar de tener contrato vigente hasta la temporada 2027. El central argentino de 25 años, despertó el interés desde Europa; precisamente, en Bologna de la Serie A de Italia.

La polifuncionalidad de Freytes, quien puede jugar como defensa central o lateral izquierdo, no ha pasado desapercibida en tierras europeas, por lo que el club italiano quiere un jugador de sus características. Eso sí, para obtenerlo tendrá que desembolsar un importante monto a Fluminense.

Las negociaciones entre ambas partes se encuentra avanzadas y el monto que buscará el equipo brasileño es el de 8 millones de dólares por su transferencia. De darse, el jugador tendrá también su primera experiencia en el ‘Viejo Continente’, en una de las ligas más competitivas.

En lo que va de la temporada 2025, Freytes ha tenido una participación muy activa porque jugó 62 partidos oficiales entre torneos como Campeonato Carioca (8), Serie A de Brasil (33), Copa de Brasil (9), Copa Sudamericana (7) y Mundial de Clubes (5), único torneo donde tuvo la oportunidad de marcar un gol.

¿Por qué la venta beneficiaría a Alianza Lima?

En 2024, Alianza Lima incorporó a Juan Pablo Freytes desde Newell’s Old Boys de Argentina en calidad de préstamo con opción de compra. Las buenas actuaciones determinaron que desde el club pagaran su transferencia completa, firmando hasta el año 2027; sin embargo, una oferta de Fluminense cambió su destino.

El traspaso de Freytes al Fluminense superó a los 2 millones de dólares que significaron la venta de Kevin Serna a mediados de 2024 a la misma institución. Esta operación se convirtió en una de las más lucrativas para el cuadro íntimo en toda su historia.

Además, Alianza aseguró un 30% de los derechos económicos de Freytes, una cláusula estratégica que podría representar ingresos adicionales en caso de que el argentino sea transferido a Europa u otro mercado importante en el futuro. Con la oferta actual de Bologna, los blanquiazules podrían obtener el beneficio esperado.

