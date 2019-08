Ve nomás: Manchester United a punto de cerrar la partida de Alexis Sánchez

Todo se encuentra encaminado y listo para cerrarse. Manchester United está cerca de aceptar la renovación de contrato de parte del Inter de Milán para que Alexis Sánchez tenga su primera experiencia en el fútbol italiano. Los términos económicos no se han revelado, mas que sería un préstamo – con opción a compra – del ‘Niño Maravilla’ para dejar Old Trafford y mostrar sus mejores jugadas en el estadio de San Siro. ¿Podrá volver a ser el mismo?



De acuerdo a ‘Mirror’ de Inglaterra, el Manchester United habría aceptado a pagar parte de los 17 millones de euros anuales que gana el delantero chileno. La cesión se cerraría la próxima semana, con una cláusula de compra obligatoria de parte de los milaneses.

Alexis Sánchez no forma parte del sistema de Ole-Gunnar Solskjaer, quien confesó que si existe una buena oferta para el club, no habría problemas para dejarlo ir de Inglaterra.



Según el citado medio, el chileno podría marcharse en 22 millones de euros, dado que en Manchester no han recibido buenas ofertas por los servicios del ex Barcelona y Arsenal.



Nuevos aires para Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no cuenta en los planes de su técnico y tendría que preparar maletas para vivir en Italia. El Inter se trajo a Romelu Lukaku, por lo que el seleccionado de su país tendría un compañero a quien conoce para formar una gran delantera en la Serie A.



Alexis Sánchez llegó al United a pedido de José Mourinho, entonces técnico del club. ‘Mou’ priorizó su contratación, dado que en ese entonces el atacante llegaba en condición de jugador libre. Ahora, la inversión fue todo un fiasco. Nunca mostró todas sus cualidades.

