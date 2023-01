La Serie A ha causado una revolución en los últimos días y esto no se debe a un tema futbolístico. Las miradas están puestas en Turín apuntado hacia Juventus por el ‘Caso de las Plusvalías’ y la ‘Investigación Prisma’. Juventus es el centro de ambas situaciones y recibió una sanción de 15 puntos en la presente temporada. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Apelación de la Federación Italiana de Fútbol. Eso sí, esto podría seguir sucediendo con respecto a las investigaciones.

En el año 2021 salió a la luz este conflicto por temas de traspasos de jugadores. Aquí también estuvieron implicados equipos como Napoli, Sampdoria, Empoli, Genoa, Pisa, Parma, Pro Vercelli, Pescara, Novara y Chievo Verona (estos dos últimos, clubes que ya han quebrado y se han refundado).

Quienes también comenzaron a ser señalados fueron los directivos. Entre ellos destacaban las principales figuras de la entidad ‘bianconeri’: Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini. Siendo este el club más inserto en el tema.





¿Cómo surgió el tema de las ‘plusvalías’?

Los magistrados encargados de investigar comenzaron a ver las ‘plusvalías ficticias’ y también escritura que contribuían a una ‘maniobra salarial’. El 15 de abril de 2022, la Audiencia Nacional Federal absolvió a los 59 directivos y 11 clubes involucradas bajo la frase “no existe un método objetivo para establecer el valor de un futbolista”.

Como resultado, surgieron multas económicas (800.000 euros para la Juventus, por ejemplo) pero esto no bastó al fiscal Giuseppe Chiné. El 24 de octubre de 2022 se notificaban los siguientes cargos contra la Juventus después de que siguieran las investigaciones y se lograran nuevas pruebas:

Ganancias de capital ficticias

Noticias falsas sobre los salarios de los jugadores

Falsa contabilidad y falsas comunicaciones corporativas

Manipulación de mercado

Declaraciones fraudulentas

Obstáculo a las autoridades de control (CONSOB)

¿Por qué perjudicaron a Juventus?

Las plusvalías son relacionadas a un término económico. Para el fútbol, significa el beneficio que posee un club por la venta del jugador. El cálculo se realiza por el costo de su fichaje y el precio de su venta. Si Juventus fichará a un jugador por la cantidad de 30 millones y el contrato data de 3 años, el balance se aproxima a los 10 millones por temporada.

El proceso es favorable para las entidades deportivas, pero Juventus no lo realizó de la manera correcta. Los directivos comenzaron a aumentar el valor del mercado de los futbolistas con la finalidad de tener mayores ingresos generando así una ‘plusvalía ficticia’.

Realizar “de forma sistemática” el proceso fue en el principal error del equipo. Esto fue reconocido en investigaciones. ”Hicimos un uso excesivo de la herramienta de las plusvalías”, reconocía Agnelli. Y Cherubini, ahora ex Director Deportivo, decía que se habían realizado “compras sin sentido e inversiones fuera del alcance” que habían llevado a esta situación fuera de control para los ‘bianconeri’.





¿Cuáles fueron los fichajes parte de esta irregularidad?

Según lo expuesto por la Fiscalía, son 22 las operaciones. Si bien es cierto, hay otros clubes implicados en esta ‘maniobras’, se busca saber si están completamente insertos en la situación. En el plazo de una semana se deben publicar los motivos de la sanción de los 15 puntos. Para clubes no italianos, es más sencillo: la justicia italiana no puede intervenir y no han sido investigados en sus respectivos países.

El intercambio entre Pjanic y Arthur con Barcelona es parte de los traspasos millonarios en la mira. Por 72 millones de euros, el brasileño llegó hacia Turín. Todo se hizo, además, antes del 1 de julio. Lo curioso es que sucedió antes de cerrar los balances económicos de la temporada.

Fichajes de Juventus en las últimas temporada. (Infografía: Diario Marca)





Juventus apelará la sanción

Ante ello, según informó ‘Gazzetta dello Sport’, la ‘Vecchia Signora’ se hizo con las ganancias de capital ficticas en la temporada 2020-21 y el trimetral 2021, reduciendo pérdidas y no recapitalizando. Pese a que la sentencia es firme, la Juventus aún tiene la opción de apelar, algo que hará ante el CONI.

Giuseppe Chiné, fiscal de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), también interpuso un recurso ante el Tribunal de Apelación solicitando la reapertura del proceso, tras los elementos transmitidos por la fiscalía de Turín, que también investigas las cuentas del conjunto italiano. Finalmente, este recurso progresó y terminó influyendo en la durísima sanción al equipo de Massimiliano Allegri.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.