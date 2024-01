Este lunes 15 de enero, el mundo del fútbol quedó sorprendido luego de los premios The Best, evento que se realizó en Londres. ¿Qué sucedió? Contra todo pronóstico, Lionel Messi obtuvo su tercer galardón, imponiéndose ante grandes rivales como Erling Haaland y Kylian Mbappé. No obstante, pocos minutos después de que se diera el polémico reconocimiento a la ‘Pulga’, Cristiano Ronaldo encendió las redes con un enigmático mensaje, al cual muchos asociaron con el triunfo del astro argentino.

El ariete de Al Nassr utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar la publicación. “Vuelvo por más”, se lee en el post, el cual fue acompañado de una postal del luso en los entrenamientos del club árabe, con el cual regresará a la acción el miércoles 24 de enero, para medirse ante Shanghai Shenhua en un amistoso de pretemporada.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo no fue considerado en ninguna de las categorías de los premios, sobre todo en el del mejor jugador del curso y en el once ideal, a pesar de su destacada actuación en esta última campaña. En 2023, fue el máximo anotador, registrando 54 anotaciones.

La publicación de Cristiano Ronaldo en redes sociales. (Captura: Instagram)

Como era de esperarse, los seguidores del astro luso reaccionaron rápidamente a la publicación y lo apoyaron, respondiéndole de que no debía prestar atención a una gala que “no reconoce a los verdaderos futbolistas”. Muchos señalaban que CR7 fue el máximo anotador del año.

Del mismo modo, el reconocimiento a Lionel Messi generó mucha polémica, ya que muchos daban como ganador al artillero de Manchester City, luego de su gran temporada con el cuadro inglés, donde conquistó un triplete (Premier League, Champions League y la Copa de Inglaterra).

Cristiano Ronaldo entrena a un alto nivel

Si Cristiano Ronaldo está vigente en el fútbol a sus casi 39 años, es porque tiene un gran estado físico, que no deja de trabajar aún en sus vacaciones. En los últimos días, el astro compartió en sus redes sociales un video y una foto de su rutina de entrenamiento, con lo que busca mantenerse en el máximo nivel de competencia por varios años más.

Cabe destacar que falta menos de dos semanas para que Al Nassr regrese a la acción en el fútbol. El equipo árabe ha pactado dos amistosos para la última semana de enero: enfrentará a Shanghai Shenhua el miércoles 24 y a Zhejiang Professional FC el domingo 28.

Sin embargo, el amistoso más esperado es el que protagonizarán Al Nassr e Inter Miami en el Kingdom Arena de Arabia Saudita. Será el último Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi en el fútbol. Este compromiso está programado para jugarse el jueves 1 de febrero desde la 1:00 p.m. (hora peruana, 3:00 p.m. en Argentina).





