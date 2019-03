¡Escándalo en Turín! Cristiano y el plantel de la 'Juve' fueron sorprendidos en fiesta con 60 modelos

Lo más sorprendente de esta situación es que el propio técnico de la Juventus Massimiliano Allegri avaló el comportamiento de sus dirigidos e incluso aseguró que "hicieron bien" pues les dio suerte. Cristiano Ronaldo y el resto del plantel del cuadro de Turín se fue de fiesta tras caer ante el Atlético de Madrid por la Champions League.

Lo rumores que aparecieron en los medios italianos finalmente resultaron ciertos. Tras perder en la ida de los octavos de final del torneo europeo en el Wanda Metropolitano, los jugadores de la Juventus tomaron un vuelo privado y se reunieron en el Starhotel Majestic de Turín, con casi 60 mujeres invitadas, principalmente modelos e influencers de toda Italia.



Al evento asistió casi todo el plantel, incluyendo a Cristiano Ronaldo, y solo se ausentaron Andrea Barzagli y Federico Bernardeschi. La fiesta duró hasta la madrugada.

Desde luego, a gran parte de los aficionados no cayó nada bien la noticia, menos aún cuando Allegri, en la previa del duelo de este viernes ante Udinese (victoria 4 a 1) , le restó importancia y hasta felicitó a sus pupilos.



"Llevó algo de alegría en un momento de tristeza. Yo no soy un guardián, soy un entrenador: le dio un poco de vivacidad al ambiente. Veamos el lado positivo, era una cena, lo pasaron bien y me alegro. Además, ganamos el siguiente partido (1-0 a Bologna), así que dio suerte", aseguró el entrenador italiano.



La Juventus tendrá la oportunidad de seguir en carrera por la orejona, el próximo martes cuando reciba al Atlético de Madrid en el Juventus Stadium. Teniendo en cuenta el resultado del partido anterior, el conjunto italiano deberá ganar 2 a 0 para forzar tiempos suplementarios o ganar con diferencia de 3 goles para lograr su paso a los cuartos de final.

La 'JuB' goleó en la Serie A y Cristiano y compañía quedaron listos para la Champions



¡Para tenerlo en cuenta! La 'joya' argentina del Real Madrid que es pretendida por gigantes europeos



"Quien no respete, seguramente tendrá problemas": el dardo de Sampaoli para Christian Cueva tras su tardanza en Santos



¡Un problema de nunca acabar! Chelsea no podrá fichar mientras se decide su recurso ante la FIFA