Después de un periodo de incertidumbre que parecía marcar el final de su carrera, Paul Pogba (31 años) está cada vez más cerca de volver al fútbol. El volante francés, cuya carrera se encontraba sumida en la oscuridad tras ser castigado por cuatro años por dopaje, ha recibido una buena noticia: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha decidido reducir su sanción a 18 meses, lo que permitiría su regreso a la Juventus en marzo de 2025. Para ‘Pogboom’, este ha sido un respiro después de meses de lucha, y con esta reducción, sus esperanzas de volver a competir al más alto nivel han resurgido. Sin embargo, el camino de regreso ha sido largo y lleno de altibajos desde que su suspensión comenzó en agosto de 2023.





El doping positivo de Pogba: ¿cómo y cuándo empezó su martirio?





El descenso de Pogba en el mundo del fútbol comenzó tras un partido contra el Udinese en la Serie A, donde el centrocampista dio positivo por testosterona en un control antidopaje. Aunque la estrella francesa intentó defenderse argumentando que nunca había consumido de forma intencionada ninguna sustancia prohibida, las pruebas fueron irrefutables y la Fiscalía Antidopaje actuó con mano firme, imponiéndole una sanción inicial de cuatro años.

Esta decisión dejó a Pogba fuera de los terrenos de juego de forma provisional desde finales de 2023, mientras se realizaba un segundo análisis que solo confirmó la gravedad de la situación. La sanción parecía un golpe devastador para la carrera de un futbolista que ya venía lidiando con lesiones y una pérdida de forma desde su regreso a la Juventus.

Pogba se alejó por completo de las canchas y su futuro como futbolista profesional parecía desvanecerse. Pese a sus esfuerzos por demostrar que no había actuado de manera deliberada, el peso de las evidencias científicas lo condenó a uno de los castigos más duros de su carrera. “Nunca he tomado ningún suplemento que violara las reglas a sabiendas”, había declarado el jugador en su defensa. Sin embargo, la justicia antidopaje fue implacable.

La decisión del TAS y una segunda oportunidad





La historia de Pogba podría haber terminado allí, pero la reciente decisión del TAS de reducir su sanción ha cambiado el rumbo. De los cuatro años iniciales, la pena se ha recortado a 18 meses, lo que permite al francés tener la esperanza de regresar a las canchas más pronto de lo esperado. Con esta reducción, el exjugador del Manchester United podrá volver a entrenar con su equipo en enero de 2025 y participar en la Serie A a partir de marzo de ese mismo año.

Así las cosas, Pogba obtiene una segunda oportunidad para revivir su carrera, algo que parecía imposible hace unos meses. Con 31 abriles, el volante francés aún siente que tiene mucho que ofrecer en el fútbol y no ha ocultado sus ganas de volver al máximo nivel. “Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado. Pogba está aquí y hasta que no me veáis decir que ‘terminé’, no hay que preocuparse”, dijo.

Pese a la emoción de Pogba por su inminente regreso, el panorama en la Juventus ha cambiado significativamente desde su ausencia. El equipo turinés, ahora dirigido por Thiago Motta, ha iniciado un nuevo proyecto basado en la juventud y la renovación, desprendiéndose de varios de sus jugadores más veteranos. Aun así, Pogba podría encontrar su espacio dentro de este renovado esquema, aunque la tarea no será fácil.

“Tengo unas ganas increíbles por volver. Me siento como un niño que quiere ser profesional. Entreno y hago todo lo que puedo para regresar”, expresó el francés, dejando claro que su regreso no solo es un objetivo personal, sino también un deseo profundo de demostrar que aún puede ser ese jugador que, en su momento, deslumbró al mundo, ganando el trofeo de Rusia 2018.





¿Cuáles son las sustancias prohibidas que arrojan dopaje positivo en el deporte?





En el fútbol, al igual que en otros deportes, existen sustancias que están prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ya que su uso puede mejorar el rendimiento físico o ser perjudicial para la salud de los deportistas. Estas sustancias, si son detectadas en controles antidopaje, pueden resultar en sanciones, como la que enfrentó Paul Pogba. A continuación, algunas de las sustancias prohibidas que más comúnmente arrojan dopaje positivo en el fútbol:

1. Esteroides Anabólicos

Testosterona: Es una de las sustancias más comunes en los casos de dopaje, ya que se utiliza para aumentar la masa muscular y mejorar la fuerza y la recuperación.

Nandrolona: Otro esteroide anabólico que mejora la capacidad de recuperación y aumenta el rendimiento físico.

2. Hormonas Peptídicas y Factores de Crecimiento

Hormona de crecimiento humano (HGH): Estimula el crecimiento y la regeneración celular, lo que puede mejorar el rendimiento físico.

Eritropoyetina (EPO): Aumenta la producción de glóbulos rojos, mejorando el transporte de oxígeno en la sangre, lo que favorece la resistencia.

3. Estimulantes

Anfetaminas: Aumentan la concentración, la energía y la resistencia.

Cocaína: Aunque es ilegal y altamente peligrosa, se ha detectado en algunos casos de dopaje en fútbol.

Metilfenidato (Ritalin): Utilizado como tratamiento para el TDAH, pero también puede mejorar la atención y la concentración de manera ilícita en el deporte.

4. Agentes enmascarantes

Diuréticos: Sustancias como la furosemida se utilizan para perder peso rápidamente o para enmascarar el uso de otras sustancias prohibidas al diluir la orina y dificultar su detección.

5. Cannabinoides

THC (tetrahidrocannabinol): El componente psicoactivo del cannabis está prohibido durante la competencia, ya que puede afectar el rendimiento y el juicio en el juego.

6. Narcóticos

Morfina y derivados opiáceos: Utilizados para tratar el dolor, pero están prohibidos debido a sus efectos sobre el estado físico y mental.

7. Beta-2 agonistas

Usados para tratar el asma, como el salbutamol. Aunque algunos de estos fármacos están permitidos bajo ciertas dosis y con autorización médica, el uso excesivo puede ser considerado dopaje.

8. Sustancias para mejorar la oxigenación

Perfluorocarbonos: Son sustancias sintéticas que pueden aumentar el transporte de oxígeno en la sangre, mejorando la resistencia.

9. Moduladores hormonales

Clomifeno: Usado para restaurar los niveles de testosterona tras el uso de esteroides.

Tamoxifeno: Usado para reducir los efectos secundarios de los esteroides en los hombres.

10. Algunos glucocorticoides

Aunque algunos son permitidos fuera de la competencia para tratar lesiones, su uso excesivo en competición puede considerarse dopaje, ya que pueden mejorar la resistencia y el tiempo de recuperación.

