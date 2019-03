¿Y el VAR? Cristiano Ronaldo forzó expulsión del portero del Napoli en polémica acción [VIDEO]

Nuevamente el VAR es el centro de la polémica en la Serie A de Italia, pero por su ausencia. En el duelo entre Juventus y Napoli por la fecha 26 del 'calcio', Cristiano Ronaldo provocó la expulsión del guardameta Alex Meret, quien se vio obligado a salir de su área para rechazar el balón, el luso se le cruzó y cayó, y el juez cobró falta. Lo mandó a las duchas a los 25 minutos.

En Napoli intentaba salir jugando desde su campo, pero un mal cálculo en un pase hacia atrás de Malcuit, comprometió a su portero que tuvo que ir a la dividida con Cristiano. Ambos se cruzaron en el borde del área, el luso cayó y el Meret despejó el balón. Acto seguido el árbitro cobró falta y le mostró la roja directa.



Para el árbitro no hubo dudas de que el portero tocó al luso, y para el VAR tampoco, pues la jugada no fue revisada por los jueces del videoarbitraje. Aunque las repeticiones dejan dudas sobre si hubo o no falta.



David Ospina ingresó, pero en esa acción precisamente, Pjanic le dio la bienvenida al partido con un golazo de tiro libre que supuso el primero del encuentro para la Juventus.

¡La puso donde quiso! El golazo de Pjanić de tiro libre en el Juventus-Napoli por Serie A [VIDEO]



