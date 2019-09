Un nuevo 'CR7': Gonzalo Higuaín explica qué versión de Cristiano Ronaldo encontró en Juventus

► Que prepare el lapicero: el precontrato que el Real Madrid quiere que Eriksen firme



Cristiano Ronaldo brilló en Real Madrid por nueve temporadas. El portugués lo ganó todo vestido de blanco y levanto cuanto trofeo quiso. Cuatro Champions League avalan la etiqueta de 'héroe' que le colocaron. En este camino, encontró a muchos jugadores talentosos, entre ellos, Gonzalo Higuaín , con el que ahora comparte en Juventus.

En la temporada 2018/19, 'CR7' decidió partir a Turín, mientras que el 'Pipa' vivía una dudosa temporada en el Chelsea. Ahora, ambos vestidos de bionconeros esperan volver a brillar como lo hicieron en el Santiago Bernabéu.

En conversación con Fox Sports Argentina, el delantero nacido en River Plate explicó cómo se siente esta temporada.

“Me queda este año y el que viene. Yo nunca le cierro las puertas a nada. Hay un gran técnico, varios compañeros míos que les tengo un gran cariño. La gente de River siempre fue conmigo espectacular, pero bueno, ahora trato de pensar en el presente y de disfrutar acá en el calcio”, explicó.

Sobre Cristiano Ronaldo, Higuaín aclaró que se ha encontrado a un nuevo jugador tras ser parte del Real Madrid. " Yo jugué con él en España. Pasaron muchos años, ahora encontré otro jugador, una persona más madura, con familia ... Estoy feliz de volver a jugar con él” , agregó.

Una vez más, el 'Pipa' fue consultado sobre lo vivido en la final del Mundial Brasil 2014. “Fue una jugada inesperada, me tocó estar ahí y lamentablemente no lo pude concretar. Definí con lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer los mismo. Me agarra saliendo y de espaldas. Me la dio un defensor a 15 metros y apenas me giré tenía el arco enfrente. Se ve más fácil de lo que era”.

Cristiano Ronaldo es duda para el partido ante Brescia

¿Qué ocurre con el luso? Bueno, resulta que CR7 acabó con molestias el choque anterior por la liga y su entrenador, Maurizio Sarri , así lo confirmó este lunes. "Cristiano Ronaldo tuvo un poco de molestia en el aductor. Veremos qué pasa", fueron las palabras del DT italiano, sembrando las dudas sobre la presencia del exjugador del Real Madrid este martes. ''Veremos si un descanso es esencial o no'' , sentenció.



