Cristiano Ronaldo y el intento de 'chalaca' que terminó en 'blooper' y condenó a Juventus a un empate [VIDEO]

La Juventus , que había ganado en las dos primeras jornadas, no pudo pasar del empate sin goles (0-0) en su visita a la Fiorentina , este sábado en el duelo que abrió la tercera jornada de la Serie A. Ni Cristiano Ronaldo , que intentó marcar con una chalaca, pudo conseguir el ansiado gol para el equipo de Sarri.



Las dos semanas de parón para los compromisos de las selecciones le pasaron factura a un Juventus que, además de no lograr competir con ritmo y de no crear ninguna real ocasión de gol, perdió a Douglas Costa y a Pjanic en los primeros cuarenta minutos por lesión.



Ambos jugadores salieron con problemas en el muslo derecho y, a la espera del resultado de los exámenes médicos, están en seria duda para la visita del próximo miércoles al Atlético Madrid en el estadio Wanda Metropolitano. A ellos se sumó también el brasileño Danilo Luiz Da Silva, quien se retiró por calambres a la hora de juego.



Cristiano Ronaldo intentó marcar un golazo de antología en el empate 0-0 entre Juventus y Fiorentina por Serie A. (ESPN)

El equipo de Cristiano Ronaldo sufrió mucho ante la intensa presión de un Fiorentina motivado por medirse con uno de sus eternos rivales y decidido a sumar sus primeros puntos del año, tras empezar con derrotas ante Nápoles (4-3) y Génova (2-1).



Con Ribery de titular junto a Federico Chiesa en una delantera "ligera", el Fiorentina tuvo la mejor oportunidad de su partido en el 41, cuando un cabezazo del brasileño Dalbert Henrique dirigido al fondo de las mallas fue enviado a córner por una gran parada del meta polaco Wojciech Szczesny.



El propio Ribery jugó 69 minutos y fue protagonista con una actuación de gran compromiso. La mejor imagen de su partido fue en la reanudación, cuando recorrió 30 metros hacia atrás para quitar un balón a Cristiano.



Era el primer partido de esta temporada disputado a las 15.00 locales, y los más de 30 grados impidieron a los dos equipos aumentar el ritmo con contundencia en la segunda mitad.



Los únicos intentos del Juventus llevaron la firma del francés Blaise Matuidi, con un remate parado por el meta polaco Bartolomej Dragowski, y de Cristiano Ronaldo, con una chilena que acabó alta y sin peligros.



Los turineses también tuvieron un contragolpe peligroso en el 75, cuando el argentino Germán Pezzella interceptó un pase del argentino Gonzalo Higuaín para Cristiano, que lo esperaba en el centro del área de penalti.



Finalmente el Juventus perdió sus primeros dos puntos del año, tras ganar a Parma y Nápoles, y buscarán reencontrarse con su mejor versión a cuatro días de la visita europea al Atlético Madrid.



