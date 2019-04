¡Confirmado al 1000%! Cristiano Ronaldo acabó con los rumores y confesó que seguirá en la Juventus

No se diga más, señores. El delantero luso Cristiano Ronaldo , que este sábado conquistó con la Juventus su primer título en la Serie A de Italia , aseguró "al 1.000%" que seguirá con los turineses la próxima temporada, acabando así con toda la ola de rumores que hacían creer que CR7 abandonaría a la 'Vecchia Signora' tras no lograr el objetivo de la Champions League.



"Al 1.000%" , respondió el astro portugués a la periodista de la cadena 'Dazn' que le preguntó si podía asegurar al cien por ciento que seguirá vistiendo de 'Bianconero' el próximo curso. Recordemos que Cristiano llegó al principio de la actual temporada a la Juventus, desde el Real Madrid, con la misión de llevar al equipo al título en la Liga de Campeones.



No obstante, la eliminación de la Juventus el martes en cuartos de la Champions contra el Ajax fue especialmente traumática, pero tanto el entrenador Massimiliano Allegri como el presidente Andrea Agnelli insistieron en que la continuidad de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada no estaba en duda.



"Estoy muy contento. Gané este título ya en mi primera temporada aquí. Ha sido una gran temporada para la Juventus, también hemos ganado la Supercopa (de Italia). En la Liga de Campeones no fue obviamente como queríamos, pero veremos el próximo año", afirmó CR7 tras la victoria de la Juventus contra la Fiorentina (2-1), que sirvió a la 'Vecchia Signora' para asegurar matemáticamente el 35º título liguero de su historia, el octavo de manera consecutiva.

