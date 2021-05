El futbolista portugués se encuentra en Lisboa disfrutando las vacaciones junto a su familia y previo a la Eurocopa. Si bien, Cristiano Ronaldo todavía tiene un contrato vigente con Juventus, la realidad, es que su futuro es bastante incierto para el mercado de fichajes de verano. Son varios los motivos por los cuales ‘CR7′ le diría adiós a Turín de forma prematura (tiene una temporada más de contrato).

Según indica la ‘Gazzetta dello Sport’, Jorge Mendes estaría buscando nuevos aires para Cristiano Ronaldo. Es por ello que, el agente del delantero ya lo habría ofrecido - una vez más - a Paris Saint Germain. De darse el traspaso del astro portugués, tendría la oportunidad de jugar por primera vez con Neymar y compartir los entrenamientos con Keylor Navas, con quien ya estuvo en Real Madrid.

La salida de ‘CR7′ viene generando ruido desde hace varios meses atrás, debido a la regular temporada que realizó Juventus y su pronta salida de Champions. Sin embargo, el medio de comunicación italiano señaló que el mayor motivo sería el regreso de Allegri, Jorge Mendes ha vuelto a mover sus fichas para desligar a Cristiano de la ‘Vecchia Signora’.

Juventus consiguió su pase a la próxima Champions League de forma agónica. Tras su victoria contundente ante Bologna, los blanquinegros estuvieron atentos al resultado de Napoli contra Hellas Verona. Gracias a que los azules empataron, el equipo turinés se ubicó en el cuarto puesto y consiguió el acceso a la máxima competición de equipos de UEFA.

La separación entre Cristiano Ronaldo y Juventus no sería tan complicada, en caso el portugués lo solicitará; y, es que, el elevado salario que percibe el jugador ayudaría a su salida. El conjunto italiano perdió dinero no solo de la taquilla, también lo hizo por no obtener el ‘Scudetto’ - Inter de Milán les arrebató el título.





