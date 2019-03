‘Mou’ puede pegar la vuelta: el posible regreso al lado de Cristiano Ronaldo

José Mourinho puede ser el nuevo técnico de la Juventus o al menos así lo indican en Italia. Según el portal ‘Calciomercato’, el portugués estaría en la lista de entrenadores para dirigir en la ‘Vecchia Signora’ para la próxima temporada. ‘Mou’ fuera de carrera tras la elección de Zidane para el Real Madrid podría volver a entrenar a Cristiano Ronaldo para el curso del 2019-2020. ¿Tendrá los pergaminos para dirigir en la liga italiana?



De acuerdo a la información del mismo medio, Jorge Mendes, pese a ya no ser el representante del portugués, aprovechó una visita al Allianz Stadium durante el Juventus-Udinese (maneja a Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo) para trasladar a la directiva de la ‘Vecchia Signora’ la predisposición de ‘Mou’ para reemplazar a Massimiliano Allegri si se marchara el próximo verano.



Mourinho se encuentra sin equipo desde que fue cesado el pasado mes de diciembre en el Manchester United. No obstante, los rumores que sacan a Allegri de la ‘Juve’ no terminan del ser del todo ciertos: se comenta que el italiano se reunirá con los dirigentes turineses en el mes de abril para definir su contrato. Puede ser para renovarlo o terminarlo.



La Juventus ganará un nuevo ‘Scudetto’, aunque se espera que gane la Champions League con el fichaje de Cristiano Ronaldo. Al menos eso quiere la directiva.



