"¿Qué estás haciendo aquí?": Buffon y la historia de cómo decidió dejar PSG y regresar a Juventus

Gianluigi Buffon es uno de los grandes referentes de Juventus. El portero pasó más de quince temporadas vestido de 'bionconero'; sin embargo, hace un año tomó la decisión de partir a París para asumir un nuevo reto con el PSG, una paso que fue más que innecesario, su historia ya es viral enFacebook.

Cuando partió a Francia, muchos pensaban que jamás regresaría y que buscaría el retiro lejos de la que fue su casa, pero decidió dar un paso atrás y aceptar sentarse en el banco de suplentes de los de Turín.

En conversación con el programa 'Tiki Taka', el portero explicó por qué decidió volver a ponerse la camiseta de Juventus. Su familia fue un factor más que importante.

"Decidí regresar a la Juventus cuando, en una noche solo, en París, me dije: '¿Qué haces aquí solo a los 41 años con tu familia en Italia?'. Cuando la Juve hizo una oferta buena la acepté de inmediato", dijo el histórico portero de la selección italiana.

Borja Valero falla el sexto penal ante Buffon. (DirecTV)

"Fui a París porque no podía rechazar la propuesta deportiva y económica que me hizo el PSG. Cuando te llama un club así a los 40 años también es un orgullo. Quería vivir una experiencia diferente y salir de mi zona de confort".

Para Buffon, el retiro no es algo que pase por su cabeza. Se sente más que bien. "Estoy en una condición física y mental en la que me siento de nuevo importante. No he pensado en mi futuro, pero ya tengo la calma de evaluarme a mí mismo. Cuando me dé cuenta de que no puedo jugar como deseo, iré al club y le diré que mi carrera se acabó", agrega en la entrevista que es viral en Facebook.

"Estaba un poco asustado porque ser el segundo portero era algo nuevo. Tuve algunas dudas, pero las disipé de inmediato y ahora entreno con otros objetivos. Quiero retarme a mí mismo y eso es más difícil que retar a otro portero. Si alcanzo el nivel que me propongo, soy feliz", apuntó.

Finalmente, se refirió a la sensible baja de su compañero y amigo Giorgio Chiellini, quien no podrá ser parte de Juventus hasta el 2020. Sabe que Mattihjs de Ligt podrá adaptarse más que rápido al equipo.

¿Cristiano brillará con Juventus?

Según explica el diario italiano 'Corrierre dello Sport', 'CR7' será el ganador del trofeo que premia al mejor jugador del año este año. El medio se basa en el hecho que representantes de la revista 'France Football', encargada de entregar el premio, se desplazaron a Turín para entrevistar al delantero.

De lograrlo, Cristiano se convertiría en el primer jugador en levantar el trofeo por sexta vez, superando a Lionel Messi en el ránking, quien fue elegido este año como el FIFA 'The Best' y el 'Bota de Oro'.



