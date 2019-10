¿Y si mejor fichaba por el Barça? De Ligt cometió su tercer 'blooper' y en Italia no dejan de 'pegarle'

El FC Barcelona podría estar agradeciendo no haber contratado a Matthijs de Ligt en el pasado mercado de fichajes. Y es que hasta el momento, el holandés ha demostrado que no está hecho para las grandes ligas. Y qué mejor ejemplo que su mal inicio de temporada con la Juventus de Turín.



El último sábado, De Ligt terminó siendo el villano de la Juventus al cometer un penal que le permitió al Lecce robar un punto a la 'Vieja'. El excentral del Ajax metió la mano en el área y así cometió el tercer error desde que es del 'Bianconero'. En Italia, la prensa no deja de criticarlo.

El diario la Gazzetta dello Sport se pregunta si ya hay “un problema real” con el central, al que ven “con ansiedad” y le piden “más astucia en estas situaciones”. Mientras, el Corriere dello Sport e Il Messagero enfatizaban con un nuevo error de holandés, sin entrar en un verdadero análisis.



Pese a que De Ligt no pasa por un buen momento, desde dentro de la Juventus no dudan en arropar al holandés. “El mundo de la Juve está feliz de tener un talento de 20 años en casa destinado a ser el defensa del futuro", dijo hace unos días Fabio Paratici, el director deportivo de la 'Vecchia'.

De Ligt llegó a la Juventus en verano de 2019 tras rechazar oferta del Barcelona.

De Ligt reconoce que no va bien

Recientemente, el central holandés brindó una entrevista en la que admitió su mal momento y esbozó una explicación de la razón de su bajo rendimiento en Turín.



"No estoy rindiendo como me gustaría. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando y dar lo mejor de mí, buscando aprender de mis compañeros", dijo De Ligt en Fox Sports.



"No es un problema de forma física. En el Ajax me sentía invencible, ahora es diferente. Pero creo que es normal porque para mí todo es nuevo aquí, pero estoy mejorando y no estoy preocupado", agregó el crack que rechazó al FC Barcelona hace unos meses.

