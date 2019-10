De rechazar al Barcelona a vivir un calvario en Juventus: en Italia vuelven a pegarle a Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt fue una de las prioridades del FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Los azulgranas buscaron todas las formas de sumarlo a la plantilla, pero el holandés prefirió la oferta de la Juventus , donde su inicio de temporada no ha sido precisamente el de los mejores.



El exdefensor del Ajax ha demostrado actuaciones irregulares pese a que Sarri le ha dado oportunidades en Serie A y Champions. Y como era de esperarse, los hinchas y la prensa de Italia no ha tardado en darle con 'palo', sobre todo tras el último triunfo de la 'Vieja' ante Bolonia el sábado. El equipo ganó, pero el holandés no cuajó una buena actuación.

El periódico 'Tuttosport' califica a De Ligt de "imperfecto", mientras que la 'Gazzetta dello Sport' lo considera "errático". Por su parte, 'Il Corrierre dello Sport' es más directo y afirma que el holandés "no tuvo una noche cómoda".

Matthijs De Ligt llegó a la Juventus desde el Ajax por 75 millones de euros. (Getty Images) Matthijs De Ligt llegó a la Juventus desde el Ajax por 75 millones de euros. (Getty Images)

De Ligt reconoce su mal inicio en Juventus

Recientemente, el central holandés brindó una entrevista en la que admitió su mal momento y esbozó una explicación de la razón de su bajo rendimiento en Turín.



"No estoy rindiendo como me gustaría. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando y dar lo mejor de mí, buscando aprender de mis compañeros", dijo De Ligt en Fox Sports.



"No es un problema de forma física. En el Ajax me sentía invencible, ahora es diferente. Pero creo que es normal porque para mí todo es nuevo aquí, pero estoy mejorando y no estoy preocupado", agregó el crack que rechazó al FC Barcelona hace unos meses.

► ¡Échales la culpa! Los cuatro señalados del Real Madrid tras la sonrojante derrota ante Mallorca por LaLiga



► Más problemas para Real Madrid: aparece otra 'novia' para Eriksen y amenaza con ficharlo a costo cero



► Todos apuntan a Messi: los mejores memes del triunfo de Barcelona ante Eibar por Liga Santander [FOTOS]



► Una postal para el recuerdo... o para el olvido: así aplaudieron los jugadores de Veracruz a Tigres [VIDEO]