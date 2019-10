Hay respaldo: Matthijs de Ligt es 'protegido' por Juventus tras penal cometido ante Lecce

En el mercado de fichajes para el inicio de la presente temporada, mucho se habló de la posible llegada de Matthijs de Ligt al Barcelona. Que los culés ya tenían un acuerdo con el Ajax de Ámsterdam hasta que del pasaje fue comprado con rumbo directo al Camp Nou. Sin embargo y con una entrevista, el defensor dudó de ser parte del elenco azulgrana y al final terminó por firmar contrato con Juventus, cuadro con el que está en la cima de la Serie A.

Si bien es cierto Matthijs de Ligt ha sumado minutos con la camiseta de Juventus ante la lesión de Giorgio Chiellini, el ex voceado para formar parte del Barcelona no goza de un nivel idóneo en el campeonato italiano. No ha mostrado su mejor versión y el último fin de de semana, a través de un penal, propició que su cuadro empate con el Lecce. Esto hizo que se gane críticas de parte de la prensa local.

Ante lo que se menciona sobre De Ligt (se preguntan si hicieron bien el 'robarlo' al Barza), uno de los referentes de Juventus salió en defensa del joven zaguero central holandés. Y es que Alex Sandro tiene claro que su compañero de equipo cogerá galones pronto y justificará los 85 millones que la directiva bianconera puso sobre la mesa para sacar de territorio holandés.

La 'Juve' pone las manos al fuego por Matthijs de Ligt

"La verdad que no lo veo con dificultades. Todo lo contrario. Ha crecido. Es muy fuerte y estoy cómodo jugando a su lado. No tengo dudas que lo va a hacer mejor partido a partido. Para nosotros es más que importante tenerlo", fue lo que apuntó el brasilero a SKY Sports.

Asimismo no solo habló de Matthijs de Ligt, sino del momento del cuadro que dirige Maurizio Sarri. "Vamos a pelear hasta el final. Napoli, Inter de Milán y Atalanta están muy bien", añadió. En la jornada que viene, el vigente campeón del torneo italiano de primera división se verá las caras ante Torino en condición de visitante.

