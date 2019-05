"¿Paulo, te vas de Juventus?": las revelaciones de Dybala tras rumores de su salida de Italia

Paulo Dybala era una de las grandes dudas de Juventus para la siguiente temporada. Los rumores de un posible interés desde España (Atlético de Madrid) eran cada vez más grandes ; sin embargo, estos han quedado despejados tras las declaraciones del volante este viernes.

A pesar de tener un año más que irregular con la 'Vecchia Signora', la 'Joya' tiene la intención de seguir el próximo verano."Creo que no ha sido una temporada como las otras, pero hemos cumplido muchos objetivos como equipo", comenta en una entrevista con Sky.



"Varios jugadores de su plantel están incómodos. Paulo no será el único que se irá. Hay chances que Paulo Dybala se vaya de Juventus. La verdad que él necesita un cambio" , sostuvo el hermano de Paulo, Gustavo. El jugador lo desmintió.

"Tengo mucho respeto por esta camiseta y por los aficionados, hablaré solo de la Juventus y no de otros equipos porque me parece una falta de respeto. Mi hermano habló por él. Yo he hablado con Fabio Paratici, sabe lo que pienso y lo que quiero hacer el próximo año, que es continuar jugando en la Juventus. Después, obviamente, todo no depende de mí, la Juve debe tomar sus decisiones y hacer el equipo con el nuevo entrenador que llegue. Pero saben que quiero estar aquí", agregó.

Sobre jugar con las dos grandes estrellas del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo (en la 'Juve') y Lionel Messi (en Argentina), el convocado por Scaloni para la Copa América Brasil 2019, explicó que es "un verdadero placer".

"Es una experiencia preciosa. Tengo el placer de jugar con dos de los jugadores más importantes de la historia del fútbol. A veces es difícil encontrar palabras para explicarlo", finalizó.

