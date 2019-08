No cambia de equipo, pero sí de dorsal: el último pedido de Icardi al Inter de Milán tras perder la '9'

Una novela de nunca acabar. Para nadie es un secreto que Mauro Icardi dejó de ser una pieza clave del once titular del Inter de Milán desde hace ya bastante tiempo. Su mala relación con la directiva y los últimos entrenadores del cuadro 'Neroazzurri', no han hecho más que empeorar su situación con el club. Sin embargo, el delantero argentino está dispuesto a quedarse pese a que ya no es bienvenido ni por la mayoría de sus compañeros.

Según informó este martes el reconocido diario italiano 'Sport Mediaset', Icardi tiene las cosas claras: continúa en el Inter sí o sí. Cuando todo hacía indicar la decisión del club de arrebatarle la '9' a Mauro para dársela Romelu Lukaku sería la gota que derramó el vaso, el jugador nacido en Rosario parece haber cambiado de idea sobre su futuro y ha optado por pedir el dorsal '7', hasta ahora sin dueño en los de Milán.



Hay que recordar que el Inter de Milán anunció hace ya varios días que Icardi no entrará en los planes del nuevo técnico Antonio Conte para la temporada que viene. Motivo por el cual, el delantero argentino está en el mercado, pero aún sin un acuerdo contractual con algún otro equipo. Juventus está al acecho, y Cristiano lo prefiere antes que a cualquier otro atacante.



Icardi fue máximo goleador de la Serie A en la temporada 2017-2018, con 29 tantos, pero en el último curso sumó apenas 11, tras haberse pasado 53 días sin jugar por su conflicto con el club, que le hizo ceder la capitanía al arquero Samir Handanovic. El Inter de Milán acabó en cuarto lugar la pasada temporada de la Serie A y está clasificado para la Champions League.



Luciano Spalletti dejó su puesto de entrenador en mayo y su sustituto es Antonio Conte, exentrenador de Juventus, Chelsea y de la selección italiana. De cara al nuevo curso, el Inter se ha reforzado con el veterano defensa uruguayo Diego Godín (Atlético de Madrid), el volante italiano Nicolo Barella (Cagliari) y el delantero belga Romelu Lukaku (Manchester United).



