Douglas Costa, el talentoso atacante brasileño de exitosa carrera internacional, tendría todo listo para volver a la actividad profesional, tras más de cuatro meses alejado de los campos, por una delicada denuncia de su ex pareja y madre de sus hijos, por la manutención de los mismos.

Su destino sería el Chievo Verona que juega en la serie D de Italia, y el anunció se haría oficial en las próximas horas. Cabe mencionar que su último club fue el Sydney FC de Australia, donde fue compañero del mediocampista peruano Piero Quispe.

Sin embargo, cuando el escándalo por la demanda salió a la luz, el club en mención decidió rescindir su contrato con el veloz futbolista de 35 años, a fin de no verse involucrado en el caso y por considerar el hecho como grave, de acuerdo a los valores de la institución.

“El Sydney ha rescindido el contrato de Douglas Costa de mutuo acuerdo, ya que el extremo no ha podido viajar a Australia. Cuestiones legales y personales pendientes en su país de origen han impedido al brasileño salir de allí. Le agradecemos su compromiso con el Sky Blue”, publicó el club en aquel momento.

Douglas Costa tuvo un breve paso por el club australiano. (Foto: Sydney FC)

Según trascendió, la deuda que Costa con la madre de sus hijos es cerca a los 90 mil dólares, suma que habría pagado para evitar más problemas judiciales o futuros inconvenientes con otros clubes que intenten contar con sus servicios.

Cabe mencionar que si bien se trata de un equipo de la Serie D, su paso solo se extendería por no más de seis meses, para luego fichar por el Al-Ittifaq de Emiratos Árabes Unidos, cuyo propietario es el mismo que el del Chievo.

Costa es un destacado futbolista que fue campeón a nivel de clubes con Shaktar Donetsk, Juventus y Bayern Múnich con más de 20 títulos nacionales. Además, ganó el Mundial de Clubes en 2020 y la Recopa Sudamericana 2024 con Fluminense.

Con la selección de Brasil ha sido internacional en 31 ocasiones y logró anotar en tres ocasiones. Fue parte del plantel de la ‘Canarinha’ en la Copa América Chile 2015, alcanzando solo los cuartos de final del torneo.

