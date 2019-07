El más caro de su historia: Inter de Milán fichó a Nicolo Barella y se lo robó al PSG y la Roma

Es un neroazzurro más en el mercado de fichajes. El internacional italiano Nicolo Barella, jugador del Cagliari y por el que se habían interesado grandes como la Roma o PSG de Thomas Tuchel, se comprometió por cinco años con el Inter de Milán , anunció el club lombardo a través de un comunicado en su página web y redes sociales oficiales.

Según los términos del contrato entre los dos clubes, Nicolo Barella estará cedido en la nueva temporada en el Inter de Milán , que ahora es dirigido por el técnico Antonio Conte, que luego debe contratarle por cinco años.

La prensa italiana publicó que el Inter pagará 10 millones de euros por el año de cesión del internacional italiano de 22 años. Luego, los 'nerazzurri' pagarán 30 millones de euros, más 5 millones en posibles bonificaciones suplementarias, según las mismas fuentes. Serán 45 millones de euros en total y pasa así a los 44 millones que pagaron por Christian Vieri.

Formado en el Cagliari, Barella disputó 121 partidos con el club sardo, marcando siete tantos. Se convirtió en el capitán más joven del equipo, con 20 años.

Nicolo Barella ha sido internacional con todas las selecciones italianas juveniles, de la Sub 15 a la Sub 21, consiguiendo un subcampeonato en el Europeo Sub 19 2016 y un tercer lugar en el Mundial Sub 202 017.

(Con información de AFP)

► Pogba sube de precio de fichaje en Real Madrid y Florentino la piensa

► La lista de los últimos 15 que jugaron en el 'Barza'

► Griezmann premia a fanático que anunció su fichaje en 2017

► Vinicius ya nota su "evolución" de la mano Dupont en el Madrid