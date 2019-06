No se diga más: Adrien Rabiot ya tendría nuevo equipo y ganará una millonada como sueldo

Desde enero de este 2019 se vinculó a Adrien Rabiot para que sea nuevo jugador del Barcelona en el mercado de fichajes. Todo iba viento en popa, pero de un momento la negociación se cayó entre el jugador y el cuadro catalán. Para colmo, PSG lo mandó a la congeladora por no querer firmar su renovación (acaba contrato a fin de junio) y muchos no sabían a dónde iba. Finalmente, el volante francés ya tendría nuevo club.

Resulta que el programa El Chiringuito reportó que Adrien Rabiot se convertirá en nuevo jugador de Juventus para la campaña 2019-20. El mediocampista galo no le costará ni un euro a la dirigencia parisina, por lo que se ahorrará una gran suma de dinero. No obstante, las pretensiones económicas del mediocampista no han medianamente bajas.

Se indica que Rabiot recibirá primero una primera de 10 millones de euros por poner su firma en el equipo de Cristiano Ronaldo y que ahora será dirigido por Maurizio Sarri. De manera anual se meterá al bolsillo 7 millones por campaña, añade el citado medio español.

Además, su vínculo será hasta mediados del año 2024, pero no se ha especificado a cuánto asciende su cláusula de rescisión. El anuncio se daría en las próximas semanas y los hinchas bianconeros ya lo esperan con los brazos abiertos.

Por otra parte, Juventus también se ha sumado a la pelea para traer de vuelta de Paul Pogba. El volante del Manchester United es un pedido expreso de Zinedine Zidane y en la tienda de Old Trafford no piden menos de 170 millones de euros por su carta pase. Florentino Pérez no la tiene nada fácil.

