De Ligt responde a las críticas de los hinchas del Barça: "Italia es donde más se aprecia a los defensas"

Matthijs De Ligt fue uno de los grandes objetivos del Barcelona en el presente mercado de fichajes. Los azulgranas estaban dispuestos a pagar millones de millones por el holandés. Sin embargo, la decisión de este fue firmar por la Juventus, hecho que le está costando un aluvión de críticas de los hinchas 'Culés'.



Al ahora crack del equipo de Sarri se le cuestiona haber preferido el dinero en lugar del proyecto que en Camp Nou le ofrecían. No obstante, De Ligt ha negado que el tema económico haya sido lo más importante para tomar una decisión final.

"Me sorprenden las críticas. Todos piensan que debería haber ido al Barça, pero al final yo decido. Italia es donde más se aprecia a los defensas", dijo el otrora central del Ajax en entrevista con el diario neerlandés 'Telegraaf'.



"He mirado el tema deportivo y he dejado que Raiola se encargue del salario. Cuando la gente dice que él me obliga a ir a un club, me río", comentó De Ligt sobre su llegada a la Juventus, club en el que ha debutado este domingo.



A pesar de que apenas cuenta con un par de entrenamientos, el holandés ya ha jugado con la camiseta de la 'Vieja' frente al Tottenham por la International Champions Cup. El holandés se ha lucido con una barrida para evitar un golazo de Lucas Moura.

Matthijs de Ligt debutó en la Juventus con esta jugada. (Captura y video: Twitter)

