Inter sorprende a todos: anunció que Mauro Icardi y otro crack de su plantel están en venta

Inter de Milán es uno de los protagonitas del mercado de fichajes de la próxima temporada. Y es que Diego Godín se convirtió en uno de sus refuerzos para la campaña 2019-20 luego que el defensa uruguayo dejara el Atlético de Madrid. No le dejó ni un euro a la entidad colchonera ya que no renovó contrato, pero aún así se fue por la puerta grande con todo y despedida.

Si bien es cierto que el 'Faraón' ya es del Inter de Milán, en el elenco neroazzurro también preparan la salida de ciertos jugadores. Uno de ellos es el argentino Mauro Icardi , quien no entra en los planes del nuevo técnico. Así lo aseguró el director deportivo, Beppe Marotta, en entrevista que tuvo con SKY Sports. No solo habló del ex Sampdoria

¿ Icardi y Radja Nainggolan? Necesitamos claridad y transparencia. Son excelentes jugadores, pero eso no es suficiente. No forman parte de nuestro proyecto y la verdad que lo digo con transparencia y respeto. El delantero está en el mercado, pero aún tenemos un acuerdo contractual", sostuvo al citado medio.

Asimismo, apuntó sobre la exigencia que debe tener el representado por su pareja Wanda Nara. "Tiene aún un vínculo con nosotros y debe entrenarse. No debe fallar en ese deber", apuntó el dirigente.

El que apunta a ser el nuevo delantero del Inter de Milán es Romelu Lukaku, del Manchester United. La opción del bosnio Edin Dzeko de la AS Roma no está descartada, pero tiene menos chances de llegar al Giuseppe Meazza.

