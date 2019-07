Plan persuasión: Juventus insiste para que Higuaín cambie de equipo en Italia

Le marcó un gol al Tottenham , jugó al lado de Cristiano Ronaldo, pero igual no tendría sitio en el equipo de Maurizio Sarri. Las cosas del fútbol. Con el técnico italiano logró sus mejores registros goleadores de su carrera, pero hoy en día la dirigencia de la ‘Vecchia Signora’ insiste en buscarle un equipo de cara a la siguiente temporada. La consigna es que la salida de Gonzalo Higuaín permita a la ‘Juve’ seguir con la progresión de Moise Kean y tampoco asumir los 5.5 millones de euros que gana el delantero argentino durante cada temporada. Así es la realidad.



De acuerdo a ‘Corriere dello Sport’, la Juventus persuade al ‘Pipita’ para que acepte la propuesta que tiene la AS Roma con él de cara al 2019-2020. Los capitalinos le ofrecen el mismo salario que tiene con la ‘Juve’ así como seis millones de euros por el préstamo, más otros 27 millones si terminan inclinándose por el futbolista de cara al 2021-2020. ¿Aceptará la propuesta?



Con Cristiano Ronaldo , Mario Mandzukic y Moise Kean, no hay espacio para un cuarto centro delantero en los turineses. La consigna es la venta o el préstamo de Higuaín para que tenga continuidad y así pueda vendérsele en el siguiente curso. Sin la dorsal ‘9’ en la entidad bianconera, queda claro que el futuro de Gonzalo es una cuestión de días.



Si le va bien durante ese periodo con los capitalinos, la Roma le propondría un contrato hasta el 2023. De este modo, Higuaín jugaría ahí hasta los 35 años de edad.



