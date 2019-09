Gianluigi Buffon, el delantero que se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo [PERFIL]

En la vida hay momentos en los que uno toma decisiones que pueden significar el éxito para el futuro. Por ejemplo, Dwayne Johnson, más conocido como 'The Rock', cuando tenía 24 años optó por dejar el fútbol americano para llegar a la World Wrestling Federation (WWF, ahora WWE). Su ingreso al mundo de la lucha libre lo iba a llevar a lo más alto de esa profesión y ahora también la hace como actor de Hollywood, metiéndose millones de dólares al bolsillo. Lo mismo con Harland Sanders, creador de la franquicia KFC, quien antes era gasolinero y hasta abogado. Esto también aplica para Gianluigi Buffon , crack y ex portero de la Selección de Italia.

No es que Gianluigi Buffon se haya cambiado de carrera ya que siempre estuvo ligado al deporte rey, sino que cuando empezó no estaba precisamente bajo palos en un campo de juego. ¿Cómo es que hizo conocido para llegar a la cima? ¿Se puede decir que es el mejor portero de la historia, más incluso que Lev Yashin, la 'Araña Negra'? Aquí repasa su biografía, números y estadística del popular 'Gigi'.

GIANLUIGI BUFFON, UNA VIDA LIGADO A LA PELOTA

Producto del amor entre Adriano Buffon y Maria Stella Buffon, Gianluigi vio la luz de la vida un 28 de enero de 1978 en Carrara, Toscana (Italia). Desde niño, la relación con sus padres también se dio de manera atlética. Don Adriano fue levantador de pesas que también trabajó como profesor de educación física. Su madre se dedicaba al lanzamiento de discos y hasta representó al país en torneos internacionales. Al igual que Adriano, luego de su retiro, dedicó su vida a la enseñanza a menores de edad.

Desde niño, tenía la consigna también ser un atleta, pero en el mundo del fútbol. Sus padres, ni cortos ni perezosos, lo inscribieron en la escuela de futbol Canaletto Sport en la ciudad de Spezia. Lo suyo era buscar el arco contrario, por lo que la posición en la que más le gustaba jugar era la de delantero. El Perticata, otra escuela, lo acogió y era uno de sus nombres de ataque. Ya con 13 años, se fue a probar al Parma y en una tuvo la chance de quedarse. Aquí iba a dar un gran cambio que definiría en lo que se convertiría en la adultez.

Resulta que en un partido los dos porteros de su equipo lesionaron, por lo que tuvo que pararse bajo palos. Grata fue la sorpresa no solo del comando técnico del club, sino de sus padres y asistentes al cotejo al verlo desarrollarse a la perfección como guardameta. Tras un par más de encuentros en la posición, conversaron con él y lo convencieron que lo suyo era evitar que el elenco contrario anote. Sin problema, aceptó.

Buffon como volante en sus inicios en el mundo del fútbol. (Foto: Difusión) Buffon como volante en sus inicios en el mundo del fútbol. (Foto: Difusión)

N'KONO EN LA VIDA DE BUFFON, PARMA Y DEBUT EN SERIE A

Cuando algunos pueden pensar que Buffon tuvo como personas a imitar a Gianluca Pagliuca o Walter Zenga, ex porteros de la Selección de Italia, a quien admiraba se encontraba en el continente africano, precisamente en Camerún. Hablamos del arquero Thomas N'Kono. Lo vio en acción por televisión y rápidamente se maravilló en cómo defendía a su país en la Copa del Mundo Italia 1990. Es más, hasta reveló que lloró cuando los 'Leones indomables' fueron eliminados. "Era una persona muy carismática. La verdad que nunca he visto a nadie despejar las pelotas como él lo hacía", reveló en una entrevista que rescata el portal 90 Minutos.

Los años pasaron y su nombre ya empezaba a hacerse conocido entre la prensa italiana como un guardameta con proyección y que iba a dar que hablar. En 1995 lo promueven al primer equipo y con solo 17 años de edad juega su primer partido en la Serie A con la camiseta parmesana frente al AC Milan (0-0). Incluso, en la campaña 1996-97 jugó 27 partidos y únicamente recibió siete goles, permitiendo que su equipo llegue al segundo puesto con 63 unidades al final de temporada. Iban a venir títulos como la Copa y Supercopa de Italia, y también su primera participación en lo que sería la Champions League. En 1997 debutó en este torneo, siendo eliminado en la fase de grupos (no pudo pasar como uno de los mejores segundos), pero dos años más tarde iba a venir la consecución y su primer logro a nivel europeo. El viejo continente ya sabía quién era.

CAMPEÓN EUROPEO Y CASI UNA VIDA EN TURÍN CON LA 'JUVE'

La temporada 1998-99 con el Parma no solo es casi imposible de olvidar para los hinchas de este club, sino también para Gianluigi. Con un tremendo equipazo en el que también estaba Fabio Cannavaro, Hernán Crespo, Faustino Asprilla y Dino Baggio, alcanzó la final de la Copa UEFA y fue más que superior sobre el Olympique Marsella, al que golearon 3-0 en el estadio olímpico Luzhniki en la ciudad de Moscú, Rusia.

Dos años más tarde, uno de los equipos más grandes de Europa y que había ganado la Champions en 1996 tocó su puerta: Juventus. Fueron 54 millones de euros los que el conjunto de Turín le pagó al Parma para contar con los servicios del portero, siendo – en ese entonces – el más caro de la historia. Sus inicios no iban a ser los mejores, pero con el transcurso de los meses se hizo un hueco allí. Las cosas empezaron a pintarle color rosa porque en cuestión de meses iba a ganar el torneo local de primera división.

La Champions era un sueño de niño que estuvo cerca de alcanzar en la temporada 2002-03. Le ganó al Real Madrid en duelos de ida y vuelta (4-3) en el global y en la final que se jugó en Old Trafford y evitó los goles de Clarence Seedorf y Kakha Kaladze, pero esto no sirvió de mucho ya que David Trezeguet, Paolo Montero y Marcelo Zalayeta no estuvieron finos desde los 12 pasos, por lo que perdieron 3-2.

Gianluigi Buffon no tuvo competencia en su primer etapa en Juventus. (Foto: Getty) Gianluigi Buffon no tuvo competencia en su primer etapa en Juventus. (Getty)

CALCIOPOLI, PERMANENCIA EN JUVENTUS Y LLEGADA A FRANCIA

Al término de la campaña 2005-06, fiscales de la agencia italiana Gea World acusaron a Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio y Reggina de conspirar para ganar ventajas en diversos cotejos de la Serie A, por medio de la designación de árbitros, todo con el fin de influir en resultados de la campaña anterior.

Este escándalo a nivel deportivo se filtró por medios italianos como Repubblica y Gazzetta dello Sport y tuvo serias consecuencias para los involucrados. La 'Juve' fue despojada de sus dos últimos títulos ligueros, descendida a la Serie B y, para colmo, sufrió una penalización de 9 puntos al inicio del campeonato. Además tuvo que pagar 120 mil euros. Otro que descendió fue la 'Fiore'. Buffon lo vivió en carne propia, pero decidió quedarse en el equipo a jugar en la segunda división, al igual que otros referentes como Alessandro del Piero y Mauro Camoranesi. Zlatan Ibrahimovic y Cannavaro, por ejemplo, optaron por marcharse.

La tristeza en Gianluigi Buffon no iba a durar mucho. Si bien es cierto que se fueron grandes jugadores como 'Ibracadabra', un año después iban a volver a la primera tras alzarse en la Serie B como campeón indiscutible. Ya toda una figura en Turín, siguió en lo suyo de titular y ganando trofeos no solo a nivel grupal, sino individual. Llegaron las ocho Serie A consecutivas (récord absoluto en Italia) y una nueva chance de ganar la Copa de Europa, esta vez ante el Madrid en 2017 en Cardiff. Con un Cristiano Ronaldo inspirado, los merengues golearon 4-1 y dejaron al ex Parma con el sinsabor de no haber podido levantar la 'Orejona'.

En la búsqueda de un nuevo horizonte y para probar otra sazón que no sea la primera división italiana, tomó la decisión de no renovar contrato con Juventus en 2018 para marcharse por la puerta grande rumbo al PSG. En su último partido con la camiseta bianconera hubo lágrimas no solo suyas y de sus compañeros, sino también de los miles de asistentes que lo vieron acción en el Allianz Stadium.

Tres monstruos como Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé lo recibieron con los brazos abiertos en el club galo. La misión era clara: llegar lo más lejos, y si era posible, campeonar en la Champions. No pasaron de octavos (vencidos por el United), aunque sí obtuvo la Ligue 1. En medio de las especulaciones debido a sus 40 años de edad, muchos esperaban el anuncio oficial de su retiro. No obstante, regresó a Juventus.

Tan solo una temporada duró Buffon con la camiseta del PSG. (Foto: Getty) Tan solo una temporada duró Buffon con la camiseta del PSG. (Foto: Getty)

SELECCIÓN DE ITALIA, LEYENDA EN LA 'NAZIONALE'

Su debut en 1997 con la 'azzurra' se dio por la lesión de Pagliuca en plenas Eliminatorias al Mundial Francia 1998. Con 19 años jugó su primer duelo ante Rusia en el 1-1 como visitante, llevándose elogios de parte de la prensa de su país. Cesare Maldini, por sus buenas actuaciones, lo llama para la Copa del Mundo al año siguiente, pero no juega ningún partido.

Sin duda, el año 2006 se puede considerar como el más importante en la carrera futbolística de Buffon. Junto a Del Piero, Daniele de Rossi, Marco Materazzi y otros cracks llegó hasta la final del Mundial de Alemania (en el que dejaron en el camino al anfitrión con un 2-0 en 'semis'). Cómo no recordar el cabezazo que le tapó a Zinedine Zidane y el penal que falló su ex compañero, David Trezeguet, en el cotejo contra Francia. Quedó entre los 10 finalistas al trofeo Adidas del torneo como mejor jugador, que finalmente lo ganaría Fabio Cannavaro. Su historia en este hermoso deporte aún no tiene fecha de caducidad definida.

PALMARÉS DE BUFFON COMO PROFESIONAL

Parma: Copa Italia (1), Supercopa de Italia (1) y Copa UEFA (1)

Juventus: Serie A (10), Copa Italia (4) y Supercopa de Italia (5)

PSG: Ligue 1 (1) y Supercopa de Francia (1)

Selección de Italia: Copa del Mundo (1)

PRINCIPALES PREMIOS INDIVIDUALES DE BUFFON

Oscar del Calcio al Mejor Portero de la Serie A: 8

Mejor Portero del Mundo IFFHS: 5

FIFA /FIF Pro World XI: 3



